Abel Santana prepara temporada de estreias com comédia, musical e websérie

today6 de junho de 2025 remove_red_eye129

Entre comédias, espetáculos musicais e uma websérie, Abel Santana promete agitar a cena cultural nos próximos meses

O ator e produtor Abel Santana está com a agenda repleta de novidades e projetos inéditos. Entre comédias, espetáculos musicais e uma websérie, ele promete agitar a cena cultural nos próximos meses, com produções que serão apresentadas até março de 2026.

No dia 15 de junho, Abel Santana será o anfitrião da Oficina Awards, premiação que celebra os talentos da sua Oficina de Atores. O evento será realizado em Vitória e reunirá nomes promissores das artes cênicas capixabas. Ao todo, 120 estudantes concorrem em diversas categorias, com direito a votação de júri popular. A apresentação ficará por conta de Grasie Fink e do próprio Abel Santana.

A Sala Abel Santana recebe, no dia 29 de junho, a segunda edição do espetáculo “Vozes da Cidade”. O evento contará com apresentações de canto, dança e performances artísticas protagonizadas por alunos dos cursos de teatro, teatro musical, TV e cinema, canto e danças urbanas. Participações especiais de artistas voluntários também estão previstas. A direção é assinada por Grasie Fink e Alisson Xavier.

Outro destaque da programação é o Grupo Arte Oficina, grupo profissional da escola que inicia seus ensaios já em junho para a montagem da peça Tartufo, adaptação assinada por Abel Santana do texto clássico de Molière. A apresentação está marcada para 14 de setembro, e o grupo almeja a participação em festivais com essa produção.

Novos roteiristas

Nos dias 23 e 24 de agosto será realizada mais uma edição do Festival de Esquetes, idealizado por Abel Santana em 2019. O projeto incentiva os alunos da Oficina de Atores a escreverem seus próprios roteiros, que são posteriormente produzidos e dirigidos por Abel.

“Faltam roteiristas no mercado, todo mundo quer estar na frente das câmeras. Esse festival é uma vitrine de novos talentos, dentro e fora do palco”, afirma o diretor.

Já o espetáculo Os Sem Planeta retorna ao palco no dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. A montagem aborda temas importantes como desmatamento, poluição e o uso inadequado dos recursos naturais, despertando a consciência ambiental entre o público infantil.

Abel Santana também comanda a comédia “Minha mãe é a peça”, com estreia prevista para dezembro, em Vitória. A peça mistura humor e afeto ao retratar, de forma divertida, os diversos tipos de mães. A produção é uma homenagem à figura materna e tem como inspiração o trabalho do humorista Paulo Gustavo.

Reflexões

Com direção de Abel Santana, a websérie “Feliz Natal” inicia suas gravações no próximo mês. A estreia está prevista para março de 2026. A produção, que conta com Fernanda Cipriano e Lara Picallo na produção, promete provocar reflexões sobre o comportamento humano durante o período natalino, com um olhar irônico e divertido. O roteiro tem forte influência do universo de Nelson Rodrigues.

Encerrando o ano, o diretor prepara a estreia do musical “Vingança de Oz”, que une elementos de quatro grandes musicais em uma única trama. A história gira em torno de um personagem que instiga rivalidades entre diferentes universos musicais, até que a verdade vem à tona no desfecho. A peça estreia em dezembro e será protagonizada por alunos da Oficina de Teatro de Abel Santana.