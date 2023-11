Aberta as inscrições para ambulantes que atuarão no verão 2023/2024 em Piúma

today7 de novembro de 2023 remove_red_eye91

A prefeitura de Piúma publicou, nesta terça-feira (07), o Edital nº 003/2023 com o intuito de atualizar e recadastrar os empreendedores que vão atuar no verão 2023/2024 como vendedores ambulantes no comércio eventual na cidade.

Os interessados deverão procurar o prédio da sede da prefeitura, localizado na Rua Felicindo Lopes, 238, bairro Acaiaca, de 9 às 17h, no Setor de Protocolo, do dia 07 a 14/11/2023.

Serão disponibilizadas um total de, no máximo, 250 vagas para a exploração das atividades de vendedores ambulantes.

Das vagas

Vendedores de doce em geral (12 vagas);

Vendedores de churrasquinho (18 vagas);

Vendedores de milho (26 vagas)

Vendedores de coco (10 vagas)

Vendedores de salada de fruta (08 vagas)

Vendedores de cerveja/refrigerante/água (26 vagas)

Vendedores de pipoca (06 vagas);

Vendedores de churros (06 vagas);

Vendedores de salgados em geral (18 vagas);

Vendedores de amendoim/castanha (06 vagas);

Vendedores de cachorro quente/lanches (10 vagas);

Vendedores de ostras (02 vagas);

Vendedores de queijo empanado/assado (20 vagas);

Vendedores de picolé/sorvetes/sacolé (30 vagas);

Vendedor de algodão doce (06 vagas);

Vendedores de caipifrutas (06 vagas) – local a ser definido

Outros tipos não especificados (20 vagas);

Aluguel de boias, caiaques e/ou Stand up paddle (10 vagas);

Produtos Artesanais (10 vagas).

ACESSE AQUI O EDITAL