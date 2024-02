Abertas 20 mil vagas em cursos on-line gratuitos de qualificação profissional pelo Qualificar ES

today8 de fevereiro de 2024 remove_red_eye22

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), abriu inscrições para o processo de seleção e classificação para ingresso nos cursos de qualificação profissional on-line, ofertados pelo Qualificar ES.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 19. Serão 20 mil oportunidades para ingresso nos cursos on-line gratuitos, e os editais e inscrições estarão disponíveis no site: www.qualificar.es.gov.br. Havendo dúvidas ou identificando qualquer problema em relação ao cadastro e/ou a inscrição, o candidato deverá entrar em contato, imediatamente, com o suporte pelo link https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco.

Sob a gestão da Secti, o Qualificar ES é um componente essencial do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES. Este sistema centraliza e coordena políticas estaduais de educação profissional, abrangendo os níveis técnico e superior, com modalidades presenciais e a distância, além de promover atividades de pesquisa, extensão e inovação.

“Estamos orgulhosos de anunciar a abertura das inscrições para os cursos de qualificação profissional on-line, oferecidos pelo Qualificar ES. Essa iniciativa é uma prova concreta do compromisso do governo com a educação e a formação profissional dos cidadãos capixabas. Oferecer 20 mil oportunidades gratuitas de aprendizado é mais do que uma simples oferta de cursos, é um investimento no desenvolvimento social e econômico de nosso Estado”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Cursos ofertados

Serão ofertados os cursos de auxiliar administrativo, assistente de tecnologia da informação, cuidador de idosos, educação especial e inclusiva, informática básica, inglês básico, maquiagem, segurança do trabalho, tecnologias educacionais, word e excel. Serão 2.000 vagas para cada curso, totalizando 20 mil vagas.

Qualificar ES

O Qualificar ES foi instituído como programa de Estado por meio da Lei nº 11.903, de 03 de maio de 2021. O programa já alcançou os 78 municípios do Estado e qualificou mais de 500 mil pessoas desde a sua criação. Em 2021 também foi implantada a entrega do kit empreendedor com produtos para ajudar a subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos formandos dos cursos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas.

Confira os editais e faça a sua inscrição no site a partir do dia 06: http://www.qualificar.es.gov.br/

Serviço

Inscrições: 06/02/2024 a 19/02/2024

Resultado: 23/02/2024