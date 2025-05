Acacci leva orientação sobre câncer infantil às escolas

today14 de maio de 2025 remove_red_eye140

A Acacci (Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil) iniciou a edição 2025 do programa Acaccinho com Você – modalidade Vai à Escola, que consiste em levar informação aos educadores e orientá-los sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, aumentando as chances de cura. As primeiras instituições de ensino visitadas foram a EMEFTI José Áureo Monjardim, em Fradinhos, e o CMEI Aécio Bispo dos Santos, no bairro Gurigica, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Vitória.

Segundo a superintendente da Acacci, Luciene Sales Sena, com informação e orientação, os professores e demais profissionais da educação têm a chance de apoiar a identificação precoce de sintomas e alterações físicas nos estudantes que possam estar relacionados com o câncer.

“Por conta da convivência diária com crianças e adolescentes, eles podem alertar as famílias, colaborando para o diagnóstico da doença e o início do tratamento”, ressalta.

Ela explica que o programa teve início em 2019, após algumas famílias relatarem à entidade que foram alertadas pela escola sobre possíveis problemas na saúde da criança.

“Esses relatos deram origem ao Acaccinho Vai à Escola. Desde então, já alcançamos mais de 15 instituições de ensino. O programa integra as ações estratégicas da Acacci no eixo do Diagnóstico Precoce, reforçando nosso compromisso com a detecção oportuna e o cuidado integral”, destaca Luciene.

O diagnóstico precoce em crianças e adolescentes é ainda mais importante porque, ao contrário do câncer em adultos, os fatores de risco relacionados com o estilo de vida – como o tabagismo – não influenciam diretamente o desenvolvimento da doença nessa faixa etária. Além disso, raramente há alterações genéticas que os tornem propensos a desenvolver um tipo específico de câncer.

Números no ES e no Brasil

No Espírito Santo, 104 crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos foram diagnosticados com câncer em 2024, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Entre as neoplasias malignas mais comuns, estão a leucemia linfoide, câncer do cólon, câncer no encéfalo, Linfoma não-Hodgkin difuso e câncer nos ossos. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que quase oito mil novos casos da doença sejam registrados até o fim deste ano, considerando o triênio 2023-2025.