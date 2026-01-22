Ação conjunta flagra animais em situação de maus-tratos em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), realizou, na manhã desta quarta-feira (21), uma ação conjunta com a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cariacica para apurar uma denúncia de maus-tratos a animais no bairro Alzira Ramos, no município de Cariacica.

A equipe se deslocou até um imóvel localizado nas proximidades de uma chácara, onde a denúncia indicava a manutenção irregular de cães em situação de sofrimento.

No local foram encontrados três cães sem raça definida, sendo dois machos e uma fêmea, mantidos acorrentados com correntes de menos de meio metro de comprimento, o que restringia completamente a mobilidade dos animais. Eles estavam expostos às intempéries climáticas, sem acesso a abrigo adequado, alimento ou água. Segundo constatação das equipes e relato do próprio tutor, os animais permaneceram durante toda a noite nessas condições.

“De acordo com os agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os cães apresentavam escore corporal baixo, compatível com quadro de desnutrição, além de sinais aparentes de hipotermia. O tutor não apresentou comprovantes de vacinação e nem documentação que atestasse a realização dos cuidados básicos de saúde exigidos pela legislação vigente”, disse o responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet.

Diante dos fatos foram adotadas as medidas administrativas e policiais cabíveis, com o encaminhamento da ocorrência à Delegacia Regional de Cariacica para análise e adoção das providências legais pertinentes.

As apurações seguem em andamento no âmbito do Núcleo de Proteção Animal para a completa elucidação dos fatos e responsabilização do envolvido, conforme previsto na legislação ambiental e de proteção animal.