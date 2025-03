Ação conjunta prende suspeito de furtar casa de prefeito de Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, em uma ação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes, prendeu, nessa quarta-feira (19), um homem de 20 anos suspeito de invadir e furtar a residência do prefeito do município, e uma padaria localizada no bairro Barra de Itapemirim, no Sul do Estado.

De acordo com o titular da DP de Marataízes, delegado Thiago Viana, o indivíduo já havia sido preso no dia 5 de fevereiro pelo mesmo crime. “No dia 5 de fevereiro, autuamos ele por furto qualificado, ele ficou preso. Na terça-feira (18), ele foi posto em liberdade às 19 horas. Já na madrugada dessa quarta-feira (19), por volta de uma hora da manhã, ele retornou à casa do prefeito, onde furtou novamente, e também a uma padaria nas proximidades”, relatou o delegado.

Na ação criminosa, o suspeito escalou o prédio da padaria, destruiu parte do telhado para acessar o local e subtraiu R$ 300,00 e uma bolsa contendo diversas ferramentas. Além disso, o investigado danificou o sistema de vigilância do estabelecimento antes de seguir para a residência do prefeito, onde furtou R$ 70,00 e diversas roupas pertencentes ao filho do chefe do Executivo municipal.

Após a denúncia, os policiais da Delegacia de Marataízes iniciaram diligências e localizaram o suspeito na residência, um local frequentado por usuários de entorpecentes. Durante a abordagem, o conduzido resistiu à prisão e lesionou um policial civil. “No momento da prisão, ele arranhou e lesionou um policial nosso por resistir à abordagem”, acrescentou o delegado.

O suspeito confessou a autoria dos furtos e da lesão ao policial. “Apenas neste ano, ele já foi alvo de seis inquéritos policiais, sendo que dois foram instaurados após prisões em flagrante por crimes patrimoniais”, contou Viana.

Diante dos fatos, ele foi novamente autuado pelos crimes de furto qualificado praticado durante a noite com destruição de obstáculo por meio de escalada; resistência à ação policial e lesão corporal contra agente público. O conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.