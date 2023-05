SAÚDE NA ESCOLA | Ação de saúde bucal em creches de Itapemirim conscientiza alunos

O município de Itapemirim, através da parceria entre as secretarias de Educação e Saúde, está promovendo nas escolas o Programa Saúde na Escola, com foco na saúde bucal das crianças. O objetivo do projeto é conscientizar e orientar os alunos desde cedo sobre a importância da higiene bucal.

No último dia 16, a Creche Jaqueline Sales Leal de Alcântara, localizada na sede do município, foi atendida pelo programa e deixou empolgados os alunos dos grupos 4 e 5 da Educação Infantil. Na próxima semana será a vez da Creche Maria da Penha.

A iniciativa busca garantir um sorriso saudável e prevenir doenças dentárias, através de atividades educativas lúdicas e interativas, além da distribuição de kits de saúde bucal. Os alunos aprendem a como fazer a escovação correta, o uso do fio dental e a alimentação adequada.

De acordo com o secretário de Educação, Ismárcio Moté de Souza, a parceria com a secretaria de Saúde para o desenvolvimento do programa tem desempenhado um papel fundamental na formação de hábitos saudáveis nas crianças, contribuindo para a prevenção de doenças bucais e proporcionando uma melhor qualidade de vida.

“Com a conscientização precoce e o acesso à informação, espera-se que essas crianças cresçam com boa saúde bucal, levando esse conhecimento adiante e influenciando positivamente suas famílias e suas comunidades”, disse o secretário.