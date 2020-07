Ação em conjunto deflagra “Operação Patrem”

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com apoio da 7º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou hoje (30/07) a Operação Patrem, com o objetivo de combater crimes relacionados ao tráfico de drogas.



Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão e 33 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Cariacica.



Participam da Operação aproximadamente 170 policiais militares, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari. Até o momento, foram presas 8 pessoas e foram apreendidas armas e drogas.