Ação em conjunto desarticula organização criminosa de narcotráfico em Guarapari

today24 de junho de 2024 remove_red_eye44

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, em conjunto com o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou, na última sexta-feira (21), a Operação Epílogo, que resultou na prisão de oito suspeitos integrantes da organização criminosa que atua no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Durante a operação, foram apreendidas drogas, arma de fogo, além de dinheiro, dois veículos e uma motocicleta.

A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari. Entre os presos estão dois gerentes do grupo criminoso, um com a função de realizar a distribuição de drogas e o outro encarregado pelo depósito do dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes, responsável por movimentar cerca de R$ 1 milhão desde o ano de 2022.

Os outros seis presos têm envolvimento com o armazenamento e o tráfico das drogas. Foi apreendida uma arma de fogo usada pelo grupo, além de 700 pinos de cocaína. Desde o ano de 2019, a PCES vem realizando inúmeras investigações relacionadas a essa organização criminosa. No mês de maio, o líder do grupo Willian Zanoli, vulgo “Terceirão”, foi preso no Estado do Paraná.

“O líder do grupo tem um perfil violento, com passagem pela Polícia pelo crime de homicídio. Entre as mortes, estão as de membros do grupo que tinham dívidas e membros de grupos rivais. Nós já fizemos o pedido à Justiça para que ele seja encaminhado para o Estado do Espírito Santo e, em seguida, direcionado para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)”, informou o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari, delegado Franco Malini.

A operação foi iniciada com as detenções dos gerentes mais violentos, envolvidos em crimes de homicídio.

“As prisões dos principais gerentes enfraqueceram a estrutura do grupo e, com a ajuda da PMES, foi possível localizar e prender outros membros envolvidos. O tráfico violento da região está entendendo que a Polícia está atenta e que irá prender os traficantes, principalmente os envolvidos em homicídios”, ressaltou o delegado Franco Malini.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)