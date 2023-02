Ação preparatória para a Exposul Rural 2023 é realizada em Cachoeiro

Começaram as preparativos para a Exposul Rural 2023, em Cachoeiro. Na tarde de terça-feira (31) foi realizado o Dia de Semear, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, com a participação de organizadores e parceiros da feira, considerada uma das mais importantes do agronegócio capixaba.

Na ocasião, numa área demonstrativa de 1.200 m², preparada na entrada do parque, foi feito o plantio de duas variedades de milho pesquisadas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). O objetivo é apresentar ao público da Exposul, marcada o período de 27 a 30 de abril, as vantagens dessas espécies, que têm elevada tolerância à seca e resistência a ventos fortes.

A UENF também colaborará com o plantio de uma espécie de feijão que tem alta produtividade e resistência moderada à bacteriose. Além disso, ao longo dos dias que antecedem à Exposul, serão plantados capim para silagem, morango e pimenta vermelha.

Além de demonstrar os resultados das pesquisas, o objetivo é produzir ração para os animais que serão expostos na feira, que é uma realização da prefeitura e do Sindicato Rural de Cachoeiro.

“Plantar, colher, cuidar de animais, produzir alimentos, esse é o legado da Agropecuária para o mundo. A Exposul Rural é o retrato perfeito do Agro Capixaba, o espaço criado para aproximar todos que a visitam da realidade do Agro. Além de todos o estudo técnico que a área de demonstração de cultivo vai proporcionar, ela é a porta de entrada e as boas-vindas da Exposul Rural a todos que a visitarem”, expressa o presidente do Sindicato Rural, Wesley Mendes.

“Esse momento simboliza o germinar da edição 2023 da Exposul Rural, essa feira que, com muita força e competência, tem mostrado aos moradores de Cachoeiro e região as potencialidades do nosso Agro, ao mesmo tempo em que apresenta aos produtores rurais ferramentas, práticas e inovações capazes de ajudá-los a seguir o caminho do desenvolvimento sustentável no campo”, salienta o secretário municipal de Agrilcultura e Interior, Carlinhos Miranda, que participou da ação.

