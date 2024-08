Adesivaço sábado (17) marca início da campanha de Arnaldinho em Vila Velha

Mobilização do prefeito será na Praça Bené Marques, na Praia das Gaivotas, a partir das 9h

Para marcar o início da campanha à reeleição em Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) promoverá, no sábado (17), um grande adesivaço na praça Bené Marques, na Praia das Gaivotas, a partir das 9h. Os veículos de eleitores, de apoiadores e dos candidatos a vereador pela Coligação Avança Vila Velha serão adesivados na mobilização de forças rumo ao desenvolvimento social e econômico ainda maior do município, que, sob a liderança de Arnaldinho, se transformou em “terra de gente feliz”.

“Será uma festa da democracia, uma grande mobilização, mostrando a união de forças, que está ajudando a mudar para melhor a história de Vila Velha. Contamos com a participação de todos. Juntos, vamos fazer Vila Velha avançar cada vez mais, levando mais dignidade e qualidade de vida aos cerca de 500 mil habitantes da nossa cidade”, afirmou Arnaldinho, que estará acompanhado do candidato a vice-prefeito da chapa, Cael Linhalis (PSB).

Arnaldinho destacou também que vai fazer uma campanha pautada no debate de ideas e propostas em prol dos moradores.

A Coligação Avança Vila Velha é formada, além do Podemos e do PSB, pelo PP, MDB, Agir, PRD, PDT, PSD, Novo, PMB, Republicanos, União Brasil e DC.

Transformação

Em menos de quatro anos, o primeiro deles em meio à pandemia de Covid-19, a administração de Arnaldinho promove uma verdadeira transformação em Vila Velha, com investimentos aguardados há décadas pela população, em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, desenvolvimento urbano e meio ambiente. Tornou a cidade referência em transparência, modernidade, atração de investimentos e geração de emprego e renda.

A Vila Velha, que por décadas ficou estagnada, sob a liderança de Arnaldinho recebe os maiores investimentos da sua história, são mais de R$ 3,5 bilhões em infraestrutura urbana em execução na cidade. Superando os inúmeros desafios do passado, Arnaldinho resgatou o orgulho de ser canela-verde. Para esse avanço acontecer, construiu alianças políticas e administrativas importantes, como com o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e a Câmara de Vereadores, e atraiu parcerias fortes em nível federal e internacional.

