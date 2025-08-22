Adriano Imperador & Amigos confirmados no Jogo das Estrelas em Maceió

O Pereira Sports, referência há 15 anos na organização de grandes eventos esportivos, anuncia mais uma edição do tradicional Jogo das Estrelas, que será realizado no sábado, 22 de novembro, às 15h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

O evento, que já reuniu mais de 500 grandes nomes do esporte e da música ao longo de sua história, tem como objetivo aproximar os fãs de seus ídolos e, ao mesmo tempo, contribuir para causas sociais. Nesta edição, o jogo terá caráter beneficente, destinando recursos e arrecadações para famílias em situação de vulnerabilidade.

Desde a sua criação, o Jogo das Estrelas já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 40 mil famílias em todo o Brasil. O projeto já passou por estados como Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Amazonas.

Nomes de peso como Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Zico, Denilson, Felipe Melo e MC Daniel já participaram das edições anteriores.