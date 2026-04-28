MARATAÍZES | Secretaria de Saúde alerta pacientes sobre faltas em consultas

today28 de abril de 2026 remove_red_eye72

A Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes (SEMUS) está fazendo um apelo à população para que pacientes com consultas ou exames agendados compareçam na data marcada ou, caso não possam ir, comuniquem a ausência com pelo menos 48 horas de antecedência.

O pedido foi reforçado pela médica Michele Marinho Travaglia, responsável pela Regulação em Saúde da pasta, que alertou para os impactos causados pelo absenteísmo — termo utilizado para definir o não comparecimento sem aviso prévio.

De acordo com a Secretaria, o problema é recorrente no Sistema Único de Saúde (SUS), com índices próximos ou superiores a 25%, percentual semelhante ao registrado em Marataízes. A situação gera desperdício de recursos públicos, amplia filas de espera e compromete a eficiência no atendimento.

Ainda segundo a SEMUS, quando um paciente falta sem avisar, a vaga deixa de ser aproveitada por outra pessoa que aguarda atendimento, especialmente em especialidades médicas de médio e alto custo.

Entre os principais motivos apontados para as faltas estão esquecimento, demora entre o agendamento e a consulta, melhora dos sintomas, dificuldades de locomoção e falta de informação sobre a marcação.

A Secretaria também destacou que, no Espírito Santo, a Regulação em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) adota medidas para casos de ausência sem justificativa. O paciente pode ficar impedido de realizar novos agendamentos por 90 dias, além de retornar ao final da fila de espera.

Diante do cenário, a Prefeitura reforça a importância de que o cancelamento seja informado com antecedência mínima de 48 horas, permitindo que a vaga seja direcionada a outro paciente que necessita do atendimento.