Agência de Microcrédito de Vila Velha lidera operações realizadas no Estado

today11 de abril de 2024 remove_red_eye70

A Agência de Microcrédito de Vila Velha está liderando, em nível estadual, o volume de operações de crédito realizadas no primeiro trimestre de 2024, por meio do programa “NossoCrédito”, que envolve uma parceria da Aderes e Banestes.

Nos primeiros três meses deste ano, a agência de Vila Velha – coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha – realizou 59 operações e alcançou a impressionante marca de quase R$ 1 milhão em contratos de financiamentos efetivados junto aos empreendedores da cidade. O valor médio de cada operação de crédito foi de R$ 16.200.

Em relação ao primeiro trimestre de 2023 – quando foram realizadas 27 operações, com valor médio de R$ 14.600 cada uma – houve um aumento de aproximadamente 300% nos contratos de microcrédito assinados em Vila Velha, um desempenho acima da média do Estado.

Os principais usuários do programa são pequenas empresas do comércio varejista de vestuário e acessórios; salões de beleza; lanchonetes; varejo de cosméticos e perfumes; instalação e manutenção elétrica; ambulantes de alimentos e pequenos restaurantes, entre outros.

Vantagens

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o microcrédito oferece condições para que uma boa ideia saia do papel, encorajando empreendedores a investir em Vila Velha e, assim, impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

“A possibilidade de o empreendedor ter acesso ao microcrédito vem acompanhada de consultoria, recebe orientação, para que o plano de investimento seja factível. Resultado desse incentivo é a baixa taxa de inadimplência. Ou seja, oferecemos apoio, informação e orientação; e as instituições parceiras garantem os recursos para financiar investimentos dos empreendedores que acreditam em Vila Velha”, comentou o prefeito.

Em janeiro deste ano, Arnaldinho Borgo foi homenageado pela diretoria da Aderes com o título “Prefeito Amigo do NossoCrédito”. A distinção reconheceu os esforços da gestão municipal em impulsionar o empreendedorismo local, por meio da sua Agência de Microcrédito, que nos últimos três anos concedeu mais financiamentos para micro e pequenos empreendedores da cidade do que nos últimos 10 anos, somados, de acordo com a Aderes.

“Nos últimos três anos, Vila Velha formou novos agentes de crédito e realizou mais de 800 operações, alcançando um volume de crédito superior a R$ 10 milhões. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com o fortalecimento da economia do município, com o empreendedorismo, com a criação de novas oportunidades e com o desenvolvimento sustentável do setor produtivo”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.

Para acessar as linhas de crédito e investir no desenvolvimento de empresa ou negócio, em Vila Velha, o empreendedor pode recorrer à equipe da Agência de Microcrédito, que funciona no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 17h.

“Os empréstimos variam de R$ 200 a R$ 21 mil e podem ser pagos em um prazo de até 36 meses, com possibilidade de carência de até seis meses e taxas a partir de 1,69% ao mês. Para se habilitar a esta linha de financiamento, o interessado deve estar legalmente atuando no município de Vila Velha; não pode possuir qualquer restrição nos órgãos de proteção ao crédito; e precisa de um avalista”, ressaltou Arlenn Muzzi, Diretor de Microcrédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Para mais informações, basta entrar em contato com um dos agentes de microcrédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha listados abaixo, por via telefônica ou através dos seguintes e-mails:

Agente de Crédito: Gabriel Wlysses Costa do Nascimento

E-mail: [email protected]

Telefone/Whatsapp: (27) 3149-7363

Agente de Crédito: Maria Luísa Jerônimo Souza

E-mail: [email protected]

Telefone/Whatsapp: (27) 3149-7421