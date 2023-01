AGENDA ESPORTIVA vai agitar as praias de Itapemirim neste final de semana

A programação esportiva nas praias de Itapemirim vai “pocar” no próximo final de semana. Lambaeróbica, torneios de futevôlei e o circuito verão de águas abertas.

De quinta a domingo os torneios contam com a participação do atleta profissional, ex-jogador do Flamengo, Santos e Corinthians, Ibson Barreto da Silva.

Programação

27/01 – SEXTA-FEIRA

07h – Lambaeróbica (Arena)

17h – Torneio de Futevôlei Amador (Arena)

28/01 – SÁBADO

07h – Lambaeróbica (Arena)

08h – Torneio de Futevôlei Master (Arena)

08h – Final do Torneio de Futevôlei Iniciante (Arena)

29/01 – DOMINGO

07h – Lambaeróbica (Arena)

07h – 1ª edição do Circuito Verão de Águas Abertas Itapemirim/FAC “Troféu Ivo Augusto de Souza”

Local: Píer dos Pescadores, Itaipava.

08h – Torneio de Futevôlei OPEN