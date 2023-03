Agroindústria de atum em conserva de Itapemirim recebe Selo Arte

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) entregou, nesta segunda-feira (27), o Selo Arte para mais uma agroindústria capixaba. A certificação foi concedida ao estabelecimento Família WG, de Itapemirim, no litoral sul do Estado. A empresa produz atum em conserva e agora pode ampliar sua comercialização para todo o país.

De acordo com a gerente de Agroindústria de Pequeno Porte do Idaf, Erica Machado, o trabalho de proximidade com o setor é fundamental para esse fortalecimento. “Ficamos felizes por mais esta entrega, contribuindo para o desenvolvimento das agroindústrias e oportunizando maior geração de renda. O município de Itapemirim é destaque na produção de pescados e esperamos, com a certificação, contribuir para a economia local, de forma que os estabelecimentos estejam aptos a comercializar produtos de origem animal inspecionados em âmbito nacional”, pontuou Erica Machado.

Para a responsável pelo empreendimento, Márcia Araújo Garcia da Silva, com o Selo Arte as vendas deverão ser ampliadas. “Estamos radiantes com o crescimento que tivemos em dois anos. Iniciamos nossa empresa no período da pandemia, mas sempre buscando a regularização. Somos imensamente gratos ao acolhimento que tivemos de toda a equipe do Idaf e por todas as orientações para que fizéssemos tudo de forma correta, mostrando que é possível conciliar a regularização com a produtividade. O Idaf foi mais do que fiscalizador, foi incentivador. Nossa expectativa é que nossa produção dobre a partir de agora”, contou Márcia Silva.

O estabelecimento já precisou ser ampliado uma vez e Márcia conta que já planejam a segunda reforma da estrutura física. “Começamos com uma máquina de esterilização e hoje dispomos de sete. Atualmente atendemos escolas municipais de nove municípios para oferta de merenda e temos perspectivas de ampliar esse horizonte”, contou.

Selo Arte

O Selo Arte é um certificado que assegura que o produto alimentício de origem animal foi elaborado de forma artesanal, com receita e processo que apresentem características próprias, tradicionais, regionais ou culturais. Ele pode ser concedido a produtos lácteos, cárneos, pescados e seus derivados e produtos de abelhas, permitindo a comercialização em território nacional.

No Espírito Santo, atualmente, 75 produtos contam com o Selo Arte, integrando 25 estabelecimentos, de seis municípios: Domingos Martins, Itapemirim, Jaguaré, Montanha, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

Para que o produto receba o Selo Arte, o estabelecimento, obrigatoriamente, deve estar registrado em algum Serviço de Inspeção Oficial, seja ele municipal (SIM), estadual (Serviço de Inspeção Estadual – SIE ou Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte – Siapp) ou federal (SIF).