Agroindústrias procuram fornecedores capixabas de embalagens e produtos de limpeza

today25 de outubro de 2022 remove_red_eye8

A Rodada de Negócios da Findes abre oportunidade para empresas do ES se tornarem fornecedoras do Grupo Coopeavi e da marca Veneza

Empresas capixabas poderão fazer negócios com o Grupo Coopeavi e a marca Veneza, no dia 9 de novembro, durante a Rodada de Negócios da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O encontro será on-line via Teams, das 14h às 17h30.

As demandas de compra são direcionadas para empresas que forneçam potes para manteiga, requeijão, creme de ricota e doce de leite; garrafas PET para embalagens de iogurte em diferentes tamanhos; caixas de papelão; produtos para limpeza de equipamentos; peças em aço inox e ferro fundido; material elétrico; dentre outros.

As inscrições para participar da rodada podem ser feitas até o dia 31 de outubro pelo link:

Nas rodadas virtuais, a empresa compradora se reúne com as vendedoras a partir de um horário pré-agendado. As ofertantes realizam a apresentação dos seus produtos/serviços por meio de catálogos ou folders.

Conheça as empresas da Rodada

O Grupo Coopeavi é uma cooperativa que surgiu no município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, e atualmente possui mais de 18 mil associados nas mais de 30 filiais distribuídas no Estado, em Minas Gerais e Bahia.

A marca Veneza foi incorporada pela Coopeavi, em 2019, com a finalidade de adquirir mais competitividade nos produtos lácteos. Hoje, são produzidos 50 produtos, desde o leite longa vida UHT, passando pelos iogurtes, manteigas, bebidas lácteas saborizadas, creme de ricota, requeijão cremoso, até uma ampla variedade de queijos.

Outras marcas que também fazem parte da Coopeavi são Pronova Coffee Stories, Ovos Liva, Rações Coope, Rede Coope Supermercados e Posto Rede Coope.

Mais sobre a Rodada de Negócios

A rodada faz parte do Programa +Negócios da Findes e estimula o desenvolvimento da indústria, propiciando que empresas de diferentes portes façam negócios.

Serviço:

Rodada de Negócios Grupo Coopeavi e Veneza

Data: 9 de novembro, quarta-feira

Horário: 14h às 17h30

Local: Teams

Inscrições até: 31 de outubro

Link de inscrições: https://forms.office.com/r/tuWLHnS7Wr