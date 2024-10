ALERTA À POPULAÇÃO: estelionatários se passam por advogados para aplicar golpes

Atenção, cidadãos! Um novo golpe tem circulado em nossa região, colocando em risco a segurança financeira de muitas pessoas. Recentemente, estelionatários têm se passado por profissionais liberais, incluindo advogados, contadores, dentistas, médicos para aplicar fraudes.

Um dos casos identificados envolve o Dr. Alexsandro Rudio Broetto, advogado respeitado, cujo nome e imagem estão sendo utilizados indevidamente.

Os golpistas têm enviado mensagens com a foto do Dr. Alexsandro, utilizando um número de WhatsApp diferente do oficial, onde realizam cobranças indevidas de honorários advocatícios. Essa prática criminosa não apenas prejudica a reputação do profissional, mas também coloca em risco os direitos e a integridade financeira dos cidadãos.

Se você receber qualquer mensagem suspeita, especialmente aquelas que solicitam pagamentos ou informações pessoais, desconfie. Nunca forneça dados ou faça pagamentos sem confirmar a identidade do remetente.

Recomendamos que, em casos de dúvida, você entre em contato diretamente com o advogado ou escritório de advocacia pelo telefone oficial ou por meio de canais conhecidos. É fundamental proteger suas informações e denunciar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes.

Compartilhe essa informação com amigos e familiares para que todos fiquem alerta e possam se proteger contra esses crimes. Juntos, podemos combater essa prática ilícita e garantir a segurança de nossa comunidade.