ALES celebra 150 anos da Imigração Italiana com presença de embaixador da Itália

today17 de outubro de 2024 remove_red_eye59

Atendendo ao convite do presidente da ALES, Marcelo Santos, o embaixador visitou o Estado e demonstrou interesse em fortalecer o intercâmbio entre a Itália e o Espírito Santo

Celebrando os 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo, a Assembleia Legislativa recebeu, nesta quarta-feira (16), o embaixador da Itália, Alessandro Cortese, e o cônsul-geral, Massimiliano Lacchini. As autoridades italianas atenderam ao convite do presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, que reuniu representantes de famílias tradicionais, lideranças políticas e culturais para a cerimônia, marcada pela entrega da Comenda Gerson Camata a figuras que se destacam na preservação da cultura italiana no Estado.

A solenidade destacou a história e a importância dos imigrantes italianos na construção e no desenvolvimento do Espírito Santo, o primeiro estado a receber os pioneiros vindos da Itália, em 1874. Atualmente, o Espírito Santo abriga uma das maiores colônias italianas do Brasil, em Santa Teresa, cuja contribuição foi fundamental para o crescimento econômico, social e cultural da região.

“A presença do embaixador e do cônsul aqui é um reconhecimento da importância dessa história, que continua viva e presente em nosso dia a dia,” afirmou Marcelo Santos. “Essa articulação entre o Legislativo e as autoridades italianas fortalece os laços históricos e culturais que unem nossos povos e abre portas para novas possibilidades de parceria.”

Alessandro Cortese, embaixador da Itália, também destacou a relevância do evento e sua satisfação em visitar o Espírito Santo: “Fiquei encantado com o Espírito Santo e sua vibrante comunidade italiana. É emocionante ver como a cultura e as tradições do meu país continuam tão presentes aqui. Espero fortalecer ainda mais a parceria com este Estado, que abrigou e ainda abriga tantos italianos.”

A entrega da Comenda Gerson Camata reafirmou o desejo da Assembleia em valorizar a herança italiana e fortalecer o intercâmbio com o país, além de celebrar as contribuições dos imigrantes para o Estado e reforçar os laços que mantêm viva a identidade cultural.

O evento também contou com a presença de várias autoridades capixabas, como o procurador-geral do Estado, Francisco Berdeal, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, e a presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), desembargadora Daniele Santa Catarina, além de outras lideranças importantes.