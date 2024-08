ALES comemora 190 anos reunindo deputados, ex-deputados e chefes de poder

today12 de agosto de 2024 remove_red_eye119

Evento de abertura reuniu líderes nacionais e estaduais para destacar a importância do Legislativo na democracia capixaba, com a presença do governador Renato Casagrande

As celebrações dos 190 anos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) tiveram início nesta semana com um evento que destacou a relevância do Poder Legislativo na história do Estado. Reunindo diversas autoridades capixabas e membros da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), o encontro marcou o primeiro de uma série de eventos planejados para engajar a população e refletir sobre o papel do Legislativo na vida dos capixabas.

Realizado no Plenário Dirceu Cardoso, o evento contou com a participação de diversas lideranças, incluindo o presidente do Tribunal de Justiça, Samuel Meira Brasil e o governador do Estado, Renato Casagrande, que ressaltou a importância da Assembleia para o bom funcionamento da administração pública capixaba.

“A Assembleia Legislativa tem sido fundamental na construção de um Espírito Santo mais justo e democrático. Sua atuação, marcada pela transparência e pela capacidade de diálogo, é essencial para o equilíbrio entre os poderes e para o avanço das políticas públicas que beneficiam toda a população”, afirmou Casagrande.

O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, também discursou durante a solenidade, destacando o legado de quase dois séculos de história e o trabalho realizado pelos parlamentares.

“Aqui na Assembleia, cada um dos 30 parlamentares representa uma parcela de seus iguais, um segmento da sociedade capixaba, refletindo o interesse das múltiplas ideologias. Essa diversidade resume a essência do nosso trabalho, que é buscar o equilíbrio e a harmonia entre as diferentes vozes do nosso Estado”, declarou o presidente.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, reconhecida como o poder mais transparente do Estado e a segunda Assembleia mais transparente do Brasil, organizou uma programação diversificada que inclui exposições, apresentações musicais e outras atividades culturais. Essas ações têm como objetivo não apenas comemorar a data, mas também aproximar o Legislativo da população, reforçando a importância de um diálogo constante entre os parlamentares e os cidadãos.

“Acreditamos que é através do diálogo institucional e da cooperação que conseguimos aperfeiçoar nossa democracia e promover o bem-estar de todos os capixabas, e é isso que a Assembleia tem feito. Agimos com independência, mas com parceria e sem radicalismos”, concluiu o presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos.