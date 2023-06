ALES lança Colégio Permanente dos Legislativos do ES em encontro no Sul capixaba

A primeira reunião aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim na manhã deste sábado, 17

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, e os deputados Allan Ferreira, Bruno Resende e Lucas Polese, promoveram nesse sábado, 17 de junho, o lançamento do Colégio Permanente dos Legislativos do Espírito Santo, em reunião com vereadores das Regiões Sul e Caparaó.

O evento, realizado em parceria com a Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa, na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, foi um marco nessa parceria entre os legislativos Estadual e municipais, visando fortalecer e estreitar as relações entre os parlamentares.

“O vereador é o mandato mais difícil de conquistar e o mais difícil de exercer. É um líder popular com mandato, que está diretamente ligado com as necessidades da população. Na Assembleia temos feito uma gestão compartilhada com o conjunto dos deputados e agora, com o Colégio Permanente dos Legislativos, nós vamos fortalecer o trabalho dos vereadores e das câmara municipais para fazer muitas entregas bacanas e importantes para todos os capixabas”, destacou o presidente Marcelo Santos em seu discurso.

Vereador por três mandatos em Cachoeiro de Itapemirim, o deputado Allan Ferreira destacou a importância dessa iniciativa da Assembleia. “Hoje, através da instalação do Colégio Permanente dos Legislativos, a Assembleia confirma que não existe distância entre os poderes e que juntos vai ficar mais fácil atender às demandas da população não só do Sul do Estado, mas de todo o Espírito Santo”.

Apesar de ser de Colatina, região norte, o deputado Lucas Polese, fez questão de estar presente na instalação do Colégio Permanente dos Legislativos, por entender a importância dessa união. “A Assembleia tem muito a somar com os municípios, fortalecendo o trabalho dos vereadores que precisam se aprimorar constantemente e fazer uso de todos os recursos e principalmente da tecnologia, para fazer entregas cada vez mais qualificadas para a população que cada vez espera mais dos políticos”.

O anfitrião do evento, vereador Brás Zagotto, presidente da Câmara de Cachoeiro, elogiou a iniciativa do Poder Legislativo em firmar essa parceria com os municípios. “O Colégio vai ser um importante espaço de diálogo e troca de experiências entre os parlamentares, para que juntos possamos desenvolver estratégias mais efetivas em prol do desenvolvimento regional.

Vários vereadores das regiões Sul e Caparaó participaram do encontro.

O encontro contou com a presença de vereadores de diversos municípios, além de representantes do setor produtivo, como o empresário, Ed Moreira, do Sindirochas e a Associação das Câmaras de Vereadores (Ascanves).

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, tem se destacado por sua defesa incansável do fortalecimento da política municipalista. Recentemente o deputado Marcelo Santos esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, em Brasília, discutindo a possibilidade de criar um Colégio Permanente dos Legislativos, visando também fortalecer o trabalho das assembleias legislativas em todo o país.

