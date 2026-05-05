Anchieta conquista unidade odontológica móvel para ampliar atendimento à população

today5 de maio de 2026 remove_red_eye68

O município de Anchieta passou a contar com um novo reforço na área da saúde pública com a chegada de uma Unidade Odontológica Móvel (UOM). O equipamento foi entregue durante cerimônia realizada em Governador Valadares, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A unidade foi recebida pelo vice-prefeito Renato Lorencini, que representou o município no evento. O veículo funciona como um consultório odontológico completo sobre rodas, equipado para realizar diversos procedimentos, incluindo exames de raio-x.

Ampliação do acesso à saúde bucal

A nova estrutura deve ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos, principalmente em regiões mais afastadas. A proposta é levar atendimento diretamente às comunidades, escolas e locais com maior demanda, oferecendo mais comodidade aos moradores.

A entrega integra ações do Governo Federal por meio do Novo PAC Saúde e da repactuação do acordo relacionado ao desastre da Samarco, que prevê investimentos na recuperação e fortalecimento dos serviços públicos em áreas impactadas.

Prefeitura destaca avanço na saúde

Mesmo sem participar da cerimônia, o prefeito Léo Português destacou a importância da iniciativa para o município. Segundo ele, a chegada da unidade representa mais um passo no fortalecimento da rede pública de saúde e na ampliação dos serviços oferecidos à população.