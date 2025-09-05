ALFREDO CHAVES | A bola rola em Cachoeira Alta domingo (07) pelo Campeonato Municipal

Neste domingo (07/09), a bola rola no campo de Cachoeira Alta, em mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol Rural. A partir das 9h30 irão se enfrentar os times de Matilde e Sagrada Família, Quarto Território e Caco do Pote e Cachoeira Alta x Ibitiruí.

Mais do que uma disputa dentro de campo, o campeonato resgata uma tradição importante para o município, fortalecendo laços comunitários e valorizando a identidade local. Até o dia 26 de outubro, data da grande final, os jogos prometem agitar os domingos em diferentes localidades, levando esporte e integração às comunidades.

Além disso, esta edição traz uma novidade: premiação em dinheiro para as equipes que chegarem ao pódio – R$ 5.000 para o campeão e R$ 2.500 para o vice-campeão – visando incentivar ainda mais a competitividade e o envolvimento das comunidades.

Domingo, 07/09

09h30 – Matilde x Sagrada Família

12h – Quarto Território x Caco do Pote

14h30 – Cachoeira Alta x Ibitiruí

Próximas Rodadas

14/09 – Quarto Território

21/09 – Caco do Pote

28/09 – Matilde

05/10 – Semifinal 1 em Sagrada Família

19/10 – Semifinal 2 (local a ser definido)

26/10 – Grande Final, no Estádio Carlos Soares Pinto, na Sede