ALFREDO CHAVES | Confira a programação da Festa da Banana e do Leite

today21 de julho de 2022 remove_red_eye65

A população já entrou em contagem regressiva para a Festa da Banana e do Leite e Feira do Agronegócio que será realizada entre os dias 28 e 31 de julho, no Parque de Exposições da cidade

Nos próximos dias a animação irá tomar conta de Alfredo Chaves com uma das mais tradicionais festas do Estado, que neste ano irá comemorar sua 47ª edição.

A populaçao já entrou em contagem regressiva para a Festa da Banana e do Leite e Feira do Agronegócio, que será realizada entre os dias 28 e 31 de julho, no Parque de Exposições da cidade.

O público poderá conferir atrações nacionais como as duplas, Di Paulo e Paulino, Maria Cecília e Rodolfo e Bruno e Gaspar, além de diversas outras bandas regionais, todos com entrada gratuita.

O evento contará ainda com exposições e concursos de bananas, concurso leiteiro, Feira do Agronegócio e praça de alimentação. Outro momento esperado da festa é a virada dos tachos perante o público com doce de banana e requeijão; e os visitantes terão a oportunidade ainda de comprar e levar para casa, a dupla gourmet da festa.

Já a Feira do Agronegócio, voltada à comercialização de produtos da agricultura familiar, promete remodelar a programação cultural da festa. A abertura oficial da feira está prevista para 17h da sexta-feira, dia 28.

Lá o visitantes contarão com diversos sabores típicos da agroindústria alfredense, desde cafés especiais, cachaças artesanais, biscoitos caseiros, queijos gourmets, além dos belos artesanatos, dentre outros produtos.

Virada dos Tachos

Uma tradição muito aguardada na Festa da Banana e do Leite é a ‘Virada dos Tachos’, feito com doce de banana e requeijão. Quem passar pela festa no domingo poderá saborear a dupla gourmet do evento. A Virada dos Tachos está prevista para às 15h do domingo, dia 28, na praça de alimentação. Os preços dos potes ainda estão sendo definidos.

Parcerias e oportunidades

Com a inovação da tradicional festa da cidade, existe uma expectativa para o fomento das potencialidades da região, por meio da Feira do Agronegócio com mais oportunidades e fortalecimento do pequeno negócio da região. Para esta empreitada, a prefeitura conta com a parceria da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), o Sebrae e o Incaper.

Confira a programação

27/07/2022 – Quarta-feira

19h – Abertura oficial da Concurso do Gado Leiteiro

28/07/2022 – Quinta-Feira

19h – Abertura oficial da 47º Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposições

19h10 – Show com a Banda Fild – Praça de Alimentação – Parque de Exposições

21h00 – Show com “Banda LSD” – Praça de Alimentação – Parque de Exposições

23h00 – Show com BANDA CASACA – Palco 2- Parque de Exposições

29/07/2022 – Sexta-Feira

18h00 – Abertura da Feira do Agronegócio – Parque de Exposições

19h00 – Show com Thiarlys e Melina – Praça de Alimentação

21h00 – Show com “Os Avulsos” – Praça Alimentação

00h00 – Show nacional com “MARIA CECÍLIA & RODOLFO” –Palco Nacional

02h00 – Show com Rinnah – Palco 2

30/07/2022 – Sábado

14h00 – Tarde da Alegria kids na Praça Colombo Guardia – Sede

17h00 – Abertura da Feira do Agronegócio – Parque de Exposições

17h10 – Momento Gospel – Palco 2 – Parque de Exposições

19h00 – Show com “Sulinho” – Praça de Alimentação – Parque de Exposições

21h00 – Show com “Cristiann Sulivan” – Praça de Alimentação – Parque de Exposições

00h00 – Show Nacional com “BRUNO & GASPAR” – Palco Nacional – Parque de Exposições

02h00 – Show com “Forró Numa Boa” – Palco 2 – Parque de Exposições

31/07/2022 – Domingo

9h50 – Abertura da Feira do Agronegócio – Parque de Exposições

10h00 – MISSA DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE – Parque de Exposições

12h00 – Premiação Concurso do Gado leiteiro e de Bananas e Lançamento do Livro Cadeia Produtiva da Banana no Espírito Santo – Incaper

13h00 – Show com “Rafaeli e Higor” – Praça de Alimentação – Parque de Exposições

15h00 – VIRADA DOS TACHOS” (doce de banana com requeijão cremoso) – Parque de Exposições

16h00 – Show com “Tradição Sertaneja” – Praça de Alimentação – Parque de Exposições

19h00 – Show Nacional com “DI PAULLO E PAULINO ”- Palco Nacional – Parque de Exposições

21h00 – Show com “Musical Prateado” – Palco 2