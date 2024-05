Casagrande assina ordem de serviço para reformar estrada em Domingos Martins

today7 de maio de 2024 remove_red_eye114

O governador garantiu R$ 44 milhões para recapear trecho de 32,2 quilômetros entre a sede do município e o distrito de Melgaço, e alargar ponte

Apesar de ter deixado o Cidadania, um partido de esquerda, e ter ingressado no PSD, de direita, a relação entre o governador Renato Casagrande (PSB) e o deputado estadual Fabrício Gandini vai bem, obrigado! Um exemplo disso foi dado hoje (7), quando o chefe do Poder Executivo assinou a ordem de serviço para o recapeamento de um trecho de 32,2 quilômetros e alargamento da ponte entre Domingos Martins e o distrito de Melgaço, reduto eleitoral do parlamentar.

A obra, orçada em R$ 44 milhões, tem as digitais de Gandini, que foi o terceiro mais votado à Assembleia Legislativa, em 2022, pelo município, com 1.660 votos (8,08%), ficando atrás apenas de Arthur Wernersbach (PMB), com 1.995 votos (9,71%), mas não eleito; e Adilson Espíndula (PDT), com 1.936 votos (9,42%).

“Tenho uma boa notícia para Domingos Martins! Todas as pessoas que moram no trecho da rodovia que inclui Melgaço, Califórnia e São Miguel já podem comemorar. Vamos dar o primeiro passo, que é a ordem de serviço para escolha da empresa que irá realizar o serviço. Aos poucos, estamos mudando a vida das pessoas”, discursou Casagrande, para uma plateia formada por lideranças martinenses, no Palácio Anchieta.

Gandini comemorou a decisão do governador de investir em Domingos Martins – a ordem de serviço que irá escolher a empresa responsável pela obra que será publicada no Diário Oficial do Estado de amanhã (8) – e lembrou uma reunião, realizada pelo diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Eustáquio de Freitas, em Califórnia, onde o dirigente assumiu o compromisso com a comunidade.

“Sabemos o quanto é difícil sair do papel uma obra de mais de R$ 40 milhões. O Estado todo precisa de asfalto. Por isso, parabenizo a articulação do prefeito, vice, vereadores e sociedade civil organizada. Além de destacar o papel do governador”, reforçou Gandini.

O deputado lembrou ainda da parceria com o prefeito Wanzete Kruger e o vice Fabinho Trarbach, o que tem garantido recursos para o município da região serrana.

“Também agradeço aos vereadores, em especial ao Chico Braga, que é representante da região. Nosso mandato trabalha por Domingos Martins!”, destacou.

O diretor do DER justificou a importância da obra, que irá ligar Domingos Martins a Melgaço.

“São 32,2 quilômetros. Teremos mão dupla na ponte, com pistas de 3,3 metros de rolamento nos dois sentidos, além de um metro de cada lado, para pedestres e ciclistas, passando por Califórnia e São Miguel, e chegando a Melgaço. Agora, o asfalto vai aguentar peso e terá durabilidade”, frisou, o que irá fortalecer a agricultura familiar e o transporte de hortifrutigranjeiros na região.