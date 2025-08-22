ALFREDO CHAVES: Hugo Luiz completa 8 meses de gestão com foco em transparência

Com apenas sete meses à frente do Executivo Municipal, o prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz, já imprimiu uma nova marca à administração pública: equilibrada, transparente e atuante. Sua forma de governar tem chamado a atenção da população e de lideranças pela transparência em suas ações, presença nas comunidades e o diálogo aberto com os servidores, além de uma postura determinada para buscar soluções, melhorias e recursos para o município.

Desde janeiro, Hugo Luiz tem se mostrado um gestor acessível. No gabinete, recebe moradores, lideranças comunitárias, representantes de instituições e todos que buscam apresentar demandas ou contribuir com ideias.

Nas comunidades e distritos, está sempre presente, ouvindo os moradores de perto, acompanhando obras, vistoriando equipamentos públicos e fortalecendo o elo entre a prefeitura e a população.

Com um trabalho atuando de melhoria das estradas, a população do interior já vem observando as melhorias. Comunidades como Redendor, São Bento de Urânia e Sicrina, onde as estradas estavam há mais de oitos anos esquecidas, receberam atenção com melhorias significativas nas vias. Uma recorde construção de bueiros também vem mostrando que as necessidades esquecidas agora estão sendo atendidas.

O jovem prefeito também já garantiu conquistas importantes para o município. Com articulação política e foco na captação de recursos, Hugo Luiz viabilizou emendas parlamentares para compra de ambulância, pavimentação e outras benfeitorias, além de firmar uma sólida parceria com o Governo do Estado, assegurando investimentos em áreas estratégicas como infraestrutura, saúde e agricultura. A pavimentação do acesso a rampa de voo livre de Cachoeira Alta e a construção do novo Pronto Atendimento são alguns exemplos recentes consquistados.

Internamente, a gestão também passa por um novo momento. Com um olhar moderno e comprometido, Hugo Luiz tem promovido mudanças na estrutura administrativa, priorizando a transparência, o planejamento e o bom uso dos recursos públicos. A máquina pública começa a dar sinais claros de eficiência e organização, com equipes mais motivadas e integradas.

A marca desses primeiros oito meses aponta para uma gestão comprometida com resultados, construída a muitas mãos e voltada para o bem-estar da população. Com coragem, dedicação e equilíbrio, Hugo Luiz mostra que é possível governar com responsabilidade e proximidade, preparando Alfredo Chaves para um futuro de mais oportunidades, desenvolvimento e qualidade de vida.