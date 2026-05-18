Alfredo Chaves recebe projeto de ciência e tecnologia nas escolas

today18 de maio de 2026 remove_red_eye50

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Guarapari, deu início ao projeto “Mais Ciência na Escola”, uma iniciativa voltada à inclusão digital, inovação e incentivo à ciência entre estudantes da rede municipal.

Neste ano de 2026, as escolas Ana Araújo, Crubixá e Sagrada Família foram contempladas com o projeto, que atenderá alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Ao todo, 30 estudantes do município participam das atividades e receberão uma bolsa mensal de R$ 200,00 como incentivo educacional.

Além disso, as unidades escolares serão beneficiadas com investimentos de aproximadamente R$ 100 mil para implantação de Laboratórios Maker, espaços modernos e tecnológicos que contarão com computadores individuais para os estudantes, impressora 3D, cortadora a laser, equipamentos de prototipagem e diversos recursos voltados ao aprendizado prático e inovador.

O projeto terá duração de um ano letivo, com aulas semanais de quatro horas, realizadas no contraturno escolar dos alunos.

De acordo com a pedagoga, Martha Ferreira, durante o projeto, os estudantes terão acesso a conteúdos e oficinas voltados à programação de jogos digitais a partir da leitura de obras literárias, atividades em laboratório, formação baseada na metodologia STEAM — que integra Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática — além de mostras científicas e visitas técnicas aos institutos federais.

Os alunos também participarão de projetos de aprendizagem, criando jogos digitais inspirados em obras literárias, além de atividades de iniciação científica ligadas à exploração espacial e desenvolvimento de foguetes escolares.

Ao final do projeto, será realizada uma mostra aberta à comunidade, com apresentação e premiação dos melhores trabalhos desenvolvidos pelos estudantes.

O “Mais Ciência na Escola” busca ampliar o acesso dos estudantes da rede pública à educação tecnológica e científica, promovendo inclusão digital, criatividade e inovação.

A iniciativa também fortalece o vínculo entre escola, instituto federal e comunidade, incentivando a participação das famílias e ampliando as oportunidades educacionais para os jovens do município.

Cronograma das atividades

Na escola Ana Araújo, os encontros acontecem todas as segundas-feiras, das 12h30 às 17h.

Na Escola Crubixá, as atividades ocorrem às quartas-feiras, das 9h30 às 11h10, e às quintas-feiras, das 10h20 às 12h.

Já na unidade de Sagrada Família, as aulas acontecem às quartas-feiras, das 12h50 às 14h30, e às quintas-feiras, das 10h20 às 12h.