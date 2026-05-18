Secretaria alerta para aumento de casos gripais e baixa procura pela vacina em Anchieta
A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta emitiu um alerta para o aumento dos casos de síndromes gripais registrados nas últimas semanas no município. Segundo a pasta, as unidades de saúde têm registrado maior procura por atendimentos relacionados a sintomas como febre, tosse, dor no corpo, coriza e dor de garganta.
Apesar do crescimento dos casos, a cobertura vacinal contra a Influenza segue abaixo do esperado. Dados do sistema Vacina e Confia apontam que apenas 44,72% do público-alvo prioritário recebeu a vacina até o dia 13 de maio.
De acordo com a Secretaria de Saúde, crianças, gestantes e idosos fazem parte dos grupos mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe.
A referência técnica da Atenção Primária à Saúde, Mariana Caliman, reforçou a importância da imunização. “A vacina contra a Influenza é segura, eficaz e ajuda a reduzir complicações, internações e até mortes causadas pela gripe. É muito importante que a população procure as unidades de saúde, principalmente os grupos prioritários”, destacou.
Além da vacinação, a Secretaria orienta que a população mantenha medidas preventivas, como higienização frequente das mãos, ambientes ventilados e evitar contato próximo com outras pessoas em caso de sintomas gripais.
A vacina contra a Influenza segue disponível nas unidades de saúde do município até o dia 30 de maio para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Quem deve se vacinar contra a Influenza?
-Trabalhadores da saúde (incluindo apoio, como recepção, limpeza e motoristas)
– Professores do ensino básico e superior
– Pessoas com doenças crônicas (como diabetes, doenças cardíacas, respiratórias, renais, entre outras)
– Pessoas com deficiência permanente
– Imunossuprimidos e transplantados
– Pessoas com obesidade grave
– Profissionais das forças de segurança e salvamento
– Profissionais das Forças Armadas
– Caminhoneiros
-Trabalhadores do transporte coletivo
– Trabalhadores portuários e dos Correios
– População privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional
– Pessoas em situação de rua
– Povos indígenas e comunidades quilombolas