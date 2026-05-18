Secretaria alerta para aumento de casos gripais e baixa procura pela vacina em Anchieta

today18 de maio de 2026 remove_red_eye59

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta emitiu um alerta para o aumento dos casos de síndromes gripais registrados nas últimas semanas no município. Segundo a pasta, as unidades de saúde têm registrado maior procura por atendimentos relacionados a sintomas como febre, tosse, dor no corpo, coriza e dor de garganta.

Apesar do crescimento dos casos, a cobertura vacinal contra a Influenza segue abaixo do esperado. Dados do sistema Vacina e Confia apontam que apenas 44,72% do público-alvo prioritário recebeu a vacina até o dia 13 de maio.

De acordo com a Secretaria de Saúde, crianças, gestantes e idosos fazem parte dos grupos mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe.

A referência técnica da Atenção Primária à Saúde, Mariana Caliman, reforçou a importância da imunização. “A vacina contra a Influenza é segura, eficaz e ajuda a reduzir complicações, internações e até mortes causadas pela gripe. É muito importante que a população procure as unidades de saúde, principalmente os grupos prioritários”, destacou.

Além da vacinação, a Secretaria orienta que a população mantenha medidas preventivas, como higienização frequente das mãos, ambientes ventilados e evitar contato próximo com outras pessoas em caso de sintomas gripais.

A vacina contra a Influenza segue disponível nas unidades de saúde do município até o dia 30 de maio para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Quem deve se vacinar contra a Influenza?

-Trabalhadores da saúde (incluindo apoio, como recepção, limpeza e motoristas)

– Professores do ensino básico e superior

– Pessoas com doenças crônicas (como diabetes, doenças cardíacas, respiratórias, renais, entre outras)

– Pessoas com deficiência permanente

– Imunossuprimidos e transplantados

– Pessoas com obesidade grave

– Profissionais das forças de segurança e salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Caminhoneiros

-Trabalhadores do transporte coletivo

– Trabalhadores portuários e dos Correios

– População privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional

– Pessoas em situação de rua

– Povos indígenas e comunidades quilombolas