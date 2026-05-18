Campanha da Ales arrecada agasalhos para crianças com câncer até segunda-feira (25)

today18 de maio de 2026 remove_red_eye58

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) está realizando a Campanha do Agasalho de 2026. Neste ano, a iniciativa foi antecipada com o objetivo de preparar e recolher os donativos antes do início do período mais frio. As doações serão recolhidas até a próxima segunda-feira (25).

Organizada de forma conjunta pela Comissão de Assistência Social e pela Coordenação de Qualidade de Vida da Casa, a mobilização está arrecadando cobertores, agasalhos e roupas infantis que serão doados para crianças e adolescentes em tratamento de câncer e suas famílias.

Toda contribuição será destinada à Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci). A instituição apoia crianças em tratamento oncológico e acolhe famílias vindas do interior do estado que acompanham seus filhos nos hospitais da Região Metropolitana.

A deputada Raquel Lessa (PP), presidente da Comissão de Assistência Social, destacou a generosidade da população capixaba e a importância de agir preventivamente.

“O capixaba é um povo muito solidário, que se une para ajudar em qualquer dificuldade. Vamos passar em todos os gabinetes para coordenar essa arrecadação. Nosso objetivo é levar um pouco mais de dignidade, conforto e uma ‘quenturinha’ para essas famílias”, disse.

Além da ajuda a quem precisa, o impacto positivo da ação no ambiente interno da Casa foi ressaltado por Alex Amorim, coordenador de Qualidade de Vida da Ales. Segundo ele, o ato de doar traz benefícios mútuos.

“Pesquisas comprovam que o trabalho voluntário e o ato de doar geram bem-estar, paz e trazem qualidade de vida para quem colabora. Escolher a Acacci é uma decisão muito fácil, pois se trata de uma instituição séria, consolidada e com uma história maravilhosa no cuidado com o câncer infantil”, explicou o coordenador.

Como participar

A campanha está aberta a servidores e também ao público em geral. Para colaborar, basta depositar a sua contribuição na caixa de coleta instalada no térreo da Assembleia Legislativa.

Serviço

O que doar: agasalhos, cobertores e roupas infantis

Período: até 25 de maio

Horário: segunda a sexta, das 7 às 19h

Local: caixa de coleta localizada no térreo da Ales, próximo à portaria principal