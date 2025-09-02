Alfredo Chaves se prepara para o Festival Flash Back com os maiores sucessos dos anos 80 e 90

Nos dias 12 e 13 de setembro, Alfredo Chaves será palco de uma verdadeira viagem no tempo com o Festival Flash Back – Anos 80 & 90, que promete resgatar os maiores sucessos musicais dessas décadas que marcaram gerações. O evento será realizado no Villaggio Centro de Eventos e vai reunir amigos, famílias e apaixonados pela boa música em duas noites de pura nostalgia e diversão.

Com uma programação especial, o festival contará com boa música, praça de alimentação com pratos e cervejas especiais e muitas novidades.

DJ residente e bandas ao vivo que vão embalar o público com os hits que atravessaram gerações. Na sexta-feira (12), a abertura da praça de alimentação e dos beer trucks acontece às 18h, seguida pelo show da banda The Old Brothers às 20h. Já no sábado (13), a festa começa no mesmo horário e terá apresentações de Gabriel Nunes & The Parasites às 19h e da banda Back to the Past às 22h, prometendo um encerramento memorável.

Além da música, os participantes poderão aproveitar uma praça de alimentação completa, opções de cervejas artesanais e toda a infraestrutura de segurança necessária para curtir cada momento sem preocupações.

Segundo o empresário Rodolpho Cavalini, um dos organizadores, a proposta é proporcionar uma experiência única e inesquecível. “Queremos que cada pessoa traga sua energia, seu estilo e sua saudade. O resto a gente garante”, disse.

Os ingressos são limitados e estão disponíveis para compra on-line. Há opções de mesas para grupos e ingresso individual, todos com acesso garantido para os dois dias de evento. As reservas também podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp (27) 99981-6751.