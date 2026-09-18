“Ter um deputado aqui de Cachoeiro é prioridade”, diz Ferraço ao apoiar Bruno Resende

today18 de setembro de 2026 remove_red_eye95

Theodorico Ferraço destaca atuação do deputado na saúde e diz que município precisa voltar a ter um representante ligado ao Sul do Estado em Brasília

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico de Assis Ferraço, declarou que Dr. Bruno Resende é seu candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Em entrevista, o prefeito destacou a importância de Cachoeiro voltar a contar com um representante diretamente ligado ao município e ao Sul do Espírito Santo na Câmara Federal.

Segundo Ferraço, a saída de Norma Ayub da Câmara Federal deixou uma lacuna para a região. Atual primeira-dama de Cachoeiro e esposa do prefeito, Norma exerceu mandato de deputada federal e, durante sua atuação em Brasília, destinou recursos para o município e outras cidades do Sul do Estado.

Ferraço ressaltou que, embora o Espírito Santo tenha outros deputados federais, considera importante que Cachoeiro tenha um representante com ligação direta com o município.

“O impacto é muito grande, porque nós deixamos de ter um deputado aqui de Cachoeiro, ligado aqui ao Sul. Nós temos excelentes deputados federais, mas ter um deputado aqui de Cachoeiro é prioridade absoluta. É importante para o município”, afirmou.

Ao explicar a escolha por Bruno Resende, Ferraço destacou a atuação do atual deputado estadual, especialmente na área da saúde.

“O que importa é que ele foi um excelente deputado estadual, aliás está sendo um excelente deputado estadual, e sendo federal ele tem muito que ajudar Cachoeiro de Itapemirim e todo o Sul do Espírito Santo”, disse.

Ferraço também lembrou o período em que foi colega de Bruno na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e destacou a atuação do deputado na defesa da saúde.

“O Dr. Bruno era incansável na defesa da saúde do Espírito Santo e particularmente do Sul do Estado. Então a sua luta vai ser muito mais importante agora como deputado federal, que pode ajudar todo o Sul do Espírito Santo e todo o Espírito Santo, particularmente Cachoeiro de Itapemirim”, afirmou.

Durante a entrevista, o prefeito também relacionou a atuação de Bruno ao projeto do Hospital do Câncer de Cachoeiro. Segundo Ferraço, antes mesmo de exercer mandato eletivo, Bruno participou, ao lado de Jathir Moreira, do Hospital Evangélico, de articulações em Brasília em busca de recursos para o hospital.

Ferraço afirmou ainda que espera que Bruno, caso eleito, atue na busca de recursos para o município e para outras áreas do Estado.

“Eu quero que ele seja eleito deputado e ajude a todo o Espírito Santo, muito particularmente aqui em Cachoeiro de Itapemirim, trazendo recursos para a prefeitura, para o seu desenvolvimento e para o bem-estar da nossa gente, e que melhore a saúde de Cachoeiro de Itapemirim.”

Entrevista com o prefeito Theodorico Ferraço

Pergunta: Antes, o Sul do Estado tinha uma representante em Brasília, que era Norma Ayub. Sabemos das verbas que ela conseguiu trazer aqui para nossa região. Qual foi o impacto da saída da Norma da Câmara Federal?

Theodorico Ferraço: Olha, o impacto é muito grande, porque nós deixamos de ter um deputado aqui de Cachoeiro, ligado aqui ao Sul. Nós temos excelentes deputados federais, mas ter um deputado aqui de Cachoeiro é prioridade absoluta. É importante para o município.

Pergunta: O senhor falou da importância de Cachoeiro voltar a ter um representante ligado ao Sul do Estado na Câmara Federal. Dentro desse cenário, quem é o candidato que o senhor escolheu para representar Cachoeiro e a região em Brasília? E o que pesou nessa decisão?

Theodorico Ferraço: O Dr. Bruno Resende me foi apresentado como um candidato. E eu apoiei a candidatura dele, porque é um candidato de Cachoeiro de Itapemirim, e pouco me importa se no passado ele foi contra ou a favor do prefeito Ferraço. O que importa é que ele foi um excelente deputado estadual, aliás está sendo um excelente deputado estadual, e sendo federal ele tem muito que ajudar Cachoeiro de Itapemirim e todo o Sul do Espírito Santo. Não tirando o valor dos demais deputados que são amigos nossos e que eu tenho grande consideração a quase todos eles.

Pergunta: O senhor participou com ele na Assembleia Legislativa durante um período. Dentro dos trabalhos que o senhor conhece do Dr. Bruno Resende como médico e deputado, destaca algum em especial?

Theodorico Ferraço: Olha, fui colega dele como deputado estadual antes de ser prefeito. O Dr. Bruno era incansável na defesa da saúde do Espírito Santo e particularmente do Sul do Estado. Então a sua luta vai ser muito mais importante agora como deputado federal, que pode ajudar todo o Sul do Espírito Santo e todo o Espírito Santo, particularmente Cachoeiro de Itapemirim, mas ele será um deputado de todo o Estado do Espírito Santo.

Pergunta: O senhor acredita que, estando em Brasília, Dr. Bruno poderia contribuir com a saúde da nossa região, especialmente de Cachoeiro?

Theodorico Ferraço: Olha, Dr. Bruno ainda não era deputado, era apenas um médico quando, junto com o Jathir Moreira, foi ao gabinete da Norma em Brasília e pediram para arranjar recurso para um novo hospital do câncer. E naquela época os deputados estavam escolhendo estradas, do Norte, da Grande Vitória, e a Norma bateu o pé. “Eu quero a minha verba para Cachoeiro de Itapemirim para fazer o hospital do câncer.”

Aí houve a discussão. Ao invés de fazer uma emenda de grupo, de bancada, foi dividido e coube à Norma R$ 25 milhões para Cachoeiro de Itapemirim, e a Norma deu esse dinheiro para Cachoeiro. E agora, o governador que saiu, Renato Casagrande, e o governador que entrou, Ricardo Ferraço, já garantiram os recursos necessários para que a gente tenha aqui um hospital do câncer.

E o Dr. Bruno Resende não fala outra coisa a não ser isso, porque ele vê as dificuldades que nós temos em Cachoeiro, em todo o Sul do Espírito Santo, em ter um hospital especializado nessa desgraça que é o tal do câncer. Então, nós confiamos muito que ele vai ser um fiscalizador e vai ser um defensor da conclusão e do término dessa obra.

Pergunta: Caso Dr. Bruno seja eleito deputado federal, o que o senhor consideraria como prioridade para ele trazer aqui para Cachoeiro, não só na saúde, mas também em outras áreas?

Theodorico Ferraço: Olha, eu quero que ele seja eleito deputado e ajude a todo o Espírito Santo, muito particularmente aqui em Cachoeiro de Itapemirim, trazendo recursos para a prefeitura, para o seu desenvolvimento e para o bem-estar da nossa gente, e que melhore a saúde de Cachoeiro de Itapemirim.