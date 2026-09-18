Guarapari completa 135 anos com quase R$ 600 milhões em investimentos do Estado

today18 de setembro de 2026 remove_red_eye94

Recursos estão distribuídos em cerca de 130 ações nas áreas de infraestrutura, mobilidade, saneamento, saúde, educação, segurança, turismo e esporte

Guarapari completa 135 anos neste sábado (19) e chega à data com uma série de obras e projetos realizados ou em andamento com recursos do Governo do Espírito Santo. Segundo o governo estadual, são quase R$ 600 milhões destinados a cerca de 130 ações no município, considerando obras concluídas, intervenções em execução e novos projetos.

Os investimentos abrangem áreas diretamente ligadas ao cotidiano da população e também setores estratégicos para a economia local, como mobilidade, infraestrutura urbana, saneamento, abastecimento de água, educação, saúde, segurança e turismo.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, os investimentos refletem a importância de Guarapari para o Estado.

“Guarapari tem uma importância estratégica para o Espírito Santo, pelo seu peso econômico, turístico e pela sua população. São investimentos em diferentes áreas, com obras já concluídas, outras em andamento e novos projetos previstos para o município”, afirmou.

Rodovias e mobilidade

Na área de mobilidade, o município recebeu intervenções em trechos das rodovias ES-060 e ES-388, além da pavimentação do trecho entre São Cristóvão e Pau D’Óleo.

Entre as obras que seguem em andamento está a ES-481, no trecho entre Lameirão e o Contorno de Guarapari. Segundo o Governo do Estado, a intervenção representa investimento de R$ 58,2 milhões.

Documentos do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também registram a obra de reabilitação da ES-481, em um trecho de aproximadamente 8 quilômetros entre Lameirão e o Contorno de Guarapari.

Saneamento e abastecimento de água

O saneamento também está entre as áreas que receberam investimentos recentes.

Em janeiro de 2025, o Governo do Estado entregou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Meaípe, o Sistema de Esgotamento Sanitário de Nova Guarapari e uma Estação de Tratamento de Água com tecnologia de ultrafiltração.

Também estão previstas ações para ampliar o abastecimento de água em localidades como Morro Alto, Morrinhos, Meaípe, Andana e Jabotica.

Outro investimento de destaque é o engordamento da Praia de Meaípe, que recebeu R$ 67 milhões. A intervenção ampliou a faixa de areia e integra as ações de infraestrutura voltadas à região turística.

Educação ganha novas obras

Na educação, os investimentos incluem reconstrução, reforma e ampliação de unidades escolares.

Entre os projetos citados pelo Governo do Estado estão a construção da EMEF Eliziário Lourenço Dias, novos Centros de Educação Infantil e melhorias no CAIC.

As ações previstas para a área somam, segundo o governo, R$ 23,9 milhões.

Saúde também está entre os investimentos

Na área da saúde estão previstas intervenções em unidades localizadas no CAIC e em Setiba, além da ampliação da oferta de leitos do Hospital e Maternidade Cidade Saúde.

Outra iniciativa é a implantação de uma nova unidade da Farmácia Cidadã Estadual no município.

O Hospital Cidade Saúde foi oficializado pelo Governo do Estado em janeiro de 2025, quando também foram entregues obras de saneamento e abastecimento no município.

Segurança

Na segurança pública, um dos principais projetos mencionados é a construção da nova sede do 10º Batalhão da Polícia Militar, com investimento informado de R$ 14,6 milhões.

A estrutura integra o conjunto de obras destinadas a ampliar e modernizar a presença dos serviços públicos no município.

Radium Hotel passa por restauração

Um dos projetos ligados ao turismo e ao patrimônio histórico é a restauração do Radium Hotel, um dos principais símbolos históricos de Guarapari.

O Governo do Estado iniciou as obras de restauro e reabilitação do prédio e da Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira em abril de 2025. O projeto recebeu investimento superior a R$ 20 milhões e prevê a transformação do antigo hotel em um espaço voltado à inovação, tecnologia, cultura e formação profissional.

O edital lançado anteriormente para a revitalização previa investimento de R$ 23,7 milhões.

Aniversário com olhar para os próximos anos

O pacote reúne obras executadas nos últimos anos, intervenções que ainda estão em andamento e projetos previstos para os próximos períodos.

Para Júnior Abreu, o aniversário de 135 anos também representa uma oportunidade para discutir os próximos passos do município.

“Guarapari tem uma história muito importante para o Espírito Santo e continua olhando para frente. São obras que foram concluídas, outras que seguem em execução e novos projetos sendo planejados. O objetivo é que esses investimentos avancem e acompanhem as demandas da população”, afirmou.

Com peso turístico e econômico no Espírito Santo, Guarapari chega aos 135 anos com obras em diferentes regiões e setores do município, enquanto parte dos projetos ainda segue em execução.

FONTES GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO E DER-ES