Alfredo Chaves vai realizar mais um Mutirão de Oftalmologia com 320 atendimentos

today18 de setembro de 2026 remove_red_eye86

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza entre os dias 21 e 26 de setembro de 2026 a segunda etapa do Mutirão de Oftalmologia 2026. Ao todo, serão disponibilizadas 320 vagas para atendimento oftalmológico, das 8h às 17h, no Auditório da Unidade de Saúde do Cajá, no Centro do município.

A iniciativa dá continuidade às ações adotadas pela Administração Municipal para ampliar o acesso da população aos serviços especializados, contribuir para a redução do tempo de espera e qualificar a assistência oferecida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

É importante destacar que os pacientes contemplados nesta etapa já estavam inseridos no fluxo regulatório e aguardavam atendimento especializado na fila da Regulação Estadual. Portanto, não se trata de abertura de novos agendamentos ou de demanda espontânea. Os usuários são organizados e convocados pela Regulação Municipal, conforme a demanda existente e os critérios estabelecidos no fluxo assistencial.

“Embora a demanda esteja inserida na fila estadual, o Município vem buscando alternativas para reduzir os impactos do tempo de espera e aproximar o atendimento especializado da população”, explica a secretária municipal de Saúde, Taís Uliana.

Com o mutirão, os usuários poderão realizar a avaliação oftalmológica dentro do próprio município, reduzindo, sempre que possível, a necessidade de deslocamentos para outras cidades.

Um dos diferenciais da ação é a realização integrada da avaliação médica especializada com exames que fazem parte da Oferta de Cuidado Integrado (OCI) em Oftalmologia. Entre os procedimentos ofertados estão: Tonometria: medição da pressão intraocular; Mapeamento de retina; Biomicroscopia de fundo de olho e Teste ortóptico.

Conforme informações da Secretaria de Saúde, durante a avaliação oftalmológica, caso o médico identifique a necessidade de correção visual e prescrição de óculos de grau, o paciente será encaminhado, conforme o fluxo estabelecido pelo SUS, à Regulação Estadual, para realização da medição e posterior aquisição dos óculos de forma gratuita.

Dessa forma, além de possibilitar o acesso à consulta oftalmológica especializada e aos exames indicados, a ação também contribui para a continuidade do cuidado, permitindo que os usuários que necessitarem de correção visual tenham acesso às etapas subsequentes previstas na rede pública de saúde.

A integração entre consulta e exames permite uma avaliação mais completa do paciente e contribui para a definição da conduta mais adequada para cada caso. A partir dos resultados, o usuário poderá receber orientação para acompanhamento, solicitação de exames complementares, encaminhamento ou outras medidas necessárias. Dessa forma, o mutirão vai além da realização de consultas: busca integrar avaliação, exames, diagnóstico, definição de conduta e continuidade do cuidado.

Em 2025, foram realizados dois mutirões, nos meses de março e novembro, que juntos atenderam cerca de 400 pessoas. Já em agosto de 2026, uma primeira etapa deste ano beneficiou 120 usuários.

Agora, com a segunda etapa de 2026, serão mais 320 atendimentos, fortalecendo a estratégia de levar o serviço especializado para mais perto dos cidadãos que já aguardavam atendimento.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Taís Uliana, iniciativas como essa reforçam o compromisso do Município em buscar soluções para as demandas existentes e oferecer um atendimento cada vez mais próximo, organizado, humanizado e resolutivo.