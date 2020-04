Alimentos saudáveis são cultivados por famílias rurais para a mesa dos capixabas

O Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) incentiva a produção de alimentos saudáveis para garantir a segurança alimentar e nutricional tanto de quem planta quanto de quem consome. E disponibiliza suas redes sociais para o compartilhamento de receitas de família, especialmente neste período em que ficar em casa é tão importante.

É o que destaca Cristiana Barbosa, economista doméstico do Incaper: “Estamos vivenciando um momento de uma pandemia, que nos remete à ideia do cuidado, do autocuidado e do cuidado com o outro. É momento de ficarmos em casa, evitarmos contato físico, de fortalecer a solidariedade e buscarmos alternativas de melhorar a nossa saúde. Neste sentido, é fundamental cuidarmos ainda mais da nossa alimentação, de nossa segurança alimentar. Agora, mais do que nunca precisamos consumir alimentos ricos em nutrientes e higienizados adequadamente”, diz.

Segundo a economista doméstico, para mantermos uma boa saúde, precisamos dar uma turbinada na nossa imunidade. “Temos uma variedade de alimentos que nos ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Sempre ouvimos que somos o que comemos, e é bem assim mesmo. Se comemos alimentos que contribuem para aumentar a imunidade, logo teremos imunidade fortalecida e teremos mais resistência e, desta forma, ficaremos menos susceptíveis a doenças como as viroses”, explica.

Cristiana Barbosa lembra que os vegetais de cor verde escuro, como brócolis, couve, espinafre e ora-pro-nobis são excelentes para o fortalecimento da imunidade. As frutas cítricas, como limão, laranja e acerola também, pois são ricas em vitamina C. “Temos ainda outros alimentos, como alho e cebola, que servem de tempero para diversas preparações, e o gengibre, que pode ser utilizado como tempero em saladas ou adicionado em chás ou sucos. O inhame é um dos alimentos que não pode faltar na lista quando se trata de fortalecer a imunidade. E temos várias formas de cocção utilizando inhame: sopas, molhos, panquecas, sucos, sobremesas, saladas, etc.”, afirma.

É justamente o inhame, amplamente cultivado no município de Alfredo Chaves, que se destaca nas receitas enviadas pela economista doméstico do Incaper. Ela faz diversos preparos para a filha Analice, de 5 anos. “A maioria das receitas eu faço pra minha filha. Sempre fiz todas as papinhas da minha filha em casa, nunca comprei. Comecei a testar várias receitas saudáveis, e ela adora”, conta Cristiana Barbosa, compartilhando algumas das receitas recheadas de amor de mãe.

Sobremesa de inhame

Ingredientes

2 bananas-nanicas congeladas

Frutas de sua preferência (5 morangos, ou 1 manga média madura picada, abacate…)

1 inhame médio cozido e descascado

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador por cerca de cinco minutos. Leve ao congelador por duas horas e sirva com folhinhas de hortelã. DICA: pode utilizar inhame cru, mas certifique se tem alguém com sensibilidade: algumas pessoas têm sensação que o inhame ‘pinica a pele’. Se for utilizar como papinha para crianças, utilizar inhame cozido.

Suco verde com inhame

Ingredientes

3 limões

1 pedaço pequeno de gengibre

5 folhas de couve

600 ml de água de coco

2 inhames crus sem casca

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador. Se preferir, pode coar. Sirva gelado. DICA: pode fazer vitamina de inhame com leite em pó.