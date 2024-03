Altas temperaturas ocasionam um aumento de 14% na demanda de energia elétrica

Levantamento realizado pela EDP revela um aumento de 14% na demanda em comparação com o ano anterior e alerta para a importância do consumo eficiente

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, registrou, entre os dias 11 e 17 de março, o período de maior consumo de energia em 2024, nos 70 municípios da sua área de concessão. De acordo com o levantamento da Concessionária, as altas temperaturas ocasionaram um aumento de 14% na demanda de energia elétrica, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para se ter uma ideia, o aumento de carga sentido pelo sistema da EDP, devido o acréscimo no consumo de energia, seria suficiente para atender o município de Vila Velha por uma semana.

“Em períodos de temperaturas acima da média, a demanda por eletricidade para climatização e refrigeração também se intensifica. Entre outros fatores, isso acontece porque os aparelhos de refrigeração, como geladeira, freezer e ar-condicionado exigem mais para rejeitar o calor do ambiente e atingir a temperatura interna programada”, afirma o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Diante desse cenário, a conscientização sobre o consumo eficiente de energia torna-se ainda mais relevante. A EDP ressalta a importância de adotar práticas que contribuam para o uso racional da energia elétrica, não apenas visando economia financeira, mas também promovendo a sustentabilidade ambiental.

Dicas para um consumo eficiente:

Aparelhos de refrigeração consumem mais energia em dias mais quentes: para entregar a mesma eficiência, o que, por sua vez, se reflete na elevação do valor da conta de energia. Em dias muito quentes, geladeira, freezer e ar-condicionado são aparelhos que exigem mais para rejeitar o calor do ambiente e atingir a temperatura interna programada.

Utilize aparelhos certificados: opte por eletrodomésticos com selo de eficiência energética, que consomem menos energia.

Desligue aparelhos em Standby: desconecte aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso para evitar o consumo em standby.

Aproveite a luz natural: mantenha cortinas e persianas abertas durante o dia para aproveitar a iluminação natural e reduzir o uso de lâmpadas elétricas.

Controle o uso do ar-condicionado: ajuste a temperatura do ar-condicionado para níveis confortáveis e evite deixá-lo ligado em ambientes vazios.

Revisão de instalações elétricas: verifique regularmente se há vazamentos de energia ou problemas nas instalações elétricas que possam causar desperdício.

Com essas medidas simples, cada indivíduo pode contribuir para um consumo mais consciente e sustentável de energia, beneficiando não apenas o próprio bolso, mas também o meio ambiente e a sociedade como um todo.

