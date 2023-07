Aluno de 12 anos ganha medalha de prata em olimpíada mundial de matemática

Davi Aguiar conquistou a medalha de prata na etapa global da Copernicus Olympiad, que aconteceu na Universidade de Columbia, em Nova York

O capixaba de 12 anos, Davi Aguiar, acabou de conquistar a medalha de prata em sua categoria na etapa global da Olimpíada de Matemática Copernicus, realizada na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele concorreu com jovens de diversos países do mundo e ficou atrás apenas de um aluno de Hong Kong. Davi retorna ao Brasil nesta sexta-feira (14).

A mãe de Davi, a auditora Maytê Aguiar, comemora. “Me sinto muito emocionada e feliz. Não só pela medalha, mas por toda a dedicação do Davi e por todo o processo de aprendizado que ele teve nessa olimpíada, a experiência em outro país, com estudantes de todo o mundo. Só de estar aqui na segunda etapa já é uma enorme conquista”.

Empolgado com o resultado, Davi conta como foi sua experiência. “Foi incrível participar da Copernicus. Estive na olimpíada representando meu país, meu estado e a minha escola. E isso nos mostra que a educação pode nos levar a lugares que a gente nunca imaginou. Eu tive a oportunidade de ficar em uma vila olímpica, conhecer estudantes de todo o mundo e fazer amizade com eles. Também conheci o chefe de tecnologia da Nasa e agora estou levando a medalha pra casa, agradeço a torcida de todos”, diz.

De acordo com a mãe de Davi, a conquista da medalha é resultado de muita dedicação e estudos. “Ele estudou bastante e nesse processo também teve muito apoio da escola, do professor, o que fez toda a diferença para o desempenho de Davi. Ele até já está se preparando para outras olimpíadas internacionais. Tudo com leveza e alegria, pois está fazendo o que gosta, o que deixa ele feliz”, afirma Maytê.

O professor de matemática, Emílio Assemany, foi mentor de Davi na preparação para a etapa internacional da Olimpíada. “A Escola já tem um treinamento de olimpíada para turmas interessadas no assunto, que Davi faz parte, mas desde que ele passou para a segunda fase da Copernicus, ele também teve aulas extras comigo para essa olimpíada especificamente. Nós pegávamos provas de outros lugares com olímpiadas avançadas de matemática para estudar, como Hong Kong, Singapura, EUA. Discutíamos diversos tópicos, padrões numéricos e estratégias para as provas. A escola tem imersão em inglês e a familiaridade com a língua possibilitou que ele estudasse com facilidade. Tudo é resultado de um esforço muito grande, Davi buscou bastante essa medalha e a conquista é muito merecida”, conta.

Aluno do 8º ano da Escola Americana de Vitória, Davi foi adiantado por conta do seu desempenho cognitivo. “Ele faria o 7º ano, mas após o consenso entre o Davi, escola, família e psicólogos, percebemos que seria melhor para ele e sua capacidade cognitiva cursar um ano à frente da sua faixa etária”, comenta Mayte.

Esta é a primeira olimpíada internacional que Davi participa. A mãe conta que ele também já foi medalhista de ouro e prata em outras competições nacionais. Disputou a OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica), MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes) e o concurso Canguru de Matemática.