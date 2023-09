Alunos de Presidente Kennedy visitam agência do Sicoob

today6 de setembro de 2023 remove_red_eye135

Alunos da turma de eletiva de empreendedorismo da EMEIEF de Jaqueira, em Presidente Kennedy, visitaram a agência do Sicoob no município nesta quarta-feira (06). A visita foi a culminância das aulas do 2° trimestre, que abordaram noções financeiras.

Ao chegarem na agência, os alunos foram recebidos pelos funcionários do banco, que explicaram o funcionamento do local e responderam às perguntas dos estudantes.

Ao final da visita, os alunos foram convidados para tomar um café. O momento foi de descontração e aprendizado, onde os estudantes puderam trocar ideias sobre o que haviam aprendido.

As professoras Alice e Jaqueline, responsáveis pela eletiva, destacaram a importância da parceria com o Sicoob para o desenvolvimento do trabalho. A visita à agência do Sicoob foi uma experiência enriquecedora para os alunos, que puderam aprender sobre educação financeira de forma lúdica e interativa.