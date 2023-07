Alunos de Vila Velha conquistam 46 medalhas nos Jogos Escolares Paralímpicos

Emoção, superação e conquistas. Essas palavras definem bem o clima da final dos Jogos Escolares Paralímpicos do Espírito Santo (Jepes), que aconteceu nos dias 28 e 29 de junho no Centro de Educação Física e Desportos da Ufes. A comitiva de Vila Velha foi destaque, com a conquista de 46 medalhas (30 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze).

Todos os 19 integrantes da equipe canela verde foram medalhistas, alguns inclusive em mais de uma prova e categoria, com um saldo de 17 paratletas classificados para representar o Espírito Santo na etapa das Paralimpíadas Escolares (Regional III – Sul/Sudeste), a ser realizada de 26 a 29 de setembro, em São Paulo, e para a modalidade de atletismo adaptado dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), em novembro (local a definir).

Para o coordenador do Projeto Paralímpico em Vila Velha, Marcelo Coutinho, o bom desempenho é resultado do trabalho que vem sendo desenvolvido com as crianças e jovens do município: “Além de todos os benefícios, em termos de socialização, autoestima e autonomia dos alunos, fazemos um treinamento também focado na alta performance. Queremos mostrar para eles o quanto são capazes de ir cada dia mais além e que são verdadeiros campeões, na vida e também no esporte. Por isso, Vila Velha é hoje um grande celeiro formador de atletas paralímpicos”, disse.

A paratleta Luara Vitoria Gomes Souza conquistou três medalhas de ouro, nas provas de corrida (60 metros), arremesso de peso e pelota: “Estou evoluindo a cada dia mais e fico muito satisfeita com o meu desempenho. Também fico feliz com o orgulho que a minha mãe e a minha avó sentem pela minha superação”, declarou.

Fabrício Perusse é pai do aluno Juan Romeci Candido Perusse, que levou o ouro na prova de 150 metros e duas medalhas de prata nas modalidades 60 metros e pelota, e conta como o projeto impacta toda a família: “O Juan sempre foi ligado ao esporte, mas devido ao problema dele, nunca tinha praticado. Ele foi descoberto na escola e, agora, há quatro meses participa dos treinos, que vêm transformando a vida dele e a nossa ao mesmo tempo. Por mais que a gente julgue os paratletas com limitações, eles de fato nos surpreendem e demonstram a cada dia que são capazes de fazer coisas que a gente nem acredita que eles poderiam”, salientou.

SUB14 – MASCULINO – 11 A 13 ANOS

Bernardo Dutra de Sá Steffen – 150 metros (3º lugar) e 800 metros (2º lugar)

Ramon Nunes da Penha – 800 metros (3º lugar) e salto (3º lugar)

Kauan lima da Cruz – 60 metros (1º lugar), pelota (1º lugar) e peso (1º lugar)

Juan Romeci Candido Perusse – 60 metros (2º lugar), 150 metros (1º lugar) e pelota (2º lugar)

Davi Luiz Vieira Porto – 60 metros (1º lugar), pelota (2º lugar) e peso (2º lugar)

SUB14 – FEMININO – 11 A 13 ANOS

Ana Clara Rodrigues de Souza – 60 metros (1º lugar), pelota (1º lugar) e peso (1º lugar)

Luara Vitoria Gomes Souza – 60 metros (1º lugar), pelota (1º lugar) e peso (1º lugar)

Thayna de Castro Zanolli – 60 metros (1º lugar), pelota (1º lugar) e peso (1º lugar)

SUB16 – MASCULINO – 14 E 15 ANOS

Luiz Paulo Machado da Silva Guerra – dardo (1º lugar), disco (2º lugar) e salto (1º lugar)

SUB16 – FEMININO – 14 E 15 ANOS

Maria Fernanda Queiroz e Souza Fagundes Ferreira – 75 metros (2º lugar), dardo (1º lugar) e disco (1º lugar)

Ysabela Santos Parra – 100 metros (1º lugar), dardo (1º lugar) e disco (1º lugar)

SUB18 – MASCULINO – 16 E 17 ANOS

Samuel Caetano Gonçalves – 1500 metros (2º lugar)

Nicolas Fortunato – 400 metros (2º lugar), 1500 metros (1º lugar) e salto (2º lugar)

Wendel Sabino Xavier – 400 metros (1º lugar) e salto (1º lugar)

Lucas Morais Rodrigues – 400 metros (3º lugar), 1500 metros (3º lugar) e salto (3º lugar)

David Henrik Morais Vieira – dardo (1º lugar), peso (1º lugar) e disco (1º lugar)

SUB18 – FEMININO – 16 E 17 ANOS

Ana Carolina da S. Ribeiro – 100 metros (1º lugar), dardo (1º lugar) e disco (1º lugar)