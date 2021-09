Alunos de Vila Velha vão colher vegetais que cultivaram na horta escolar

Depois de plantar e cuidar da horta, chegou o momento mais esperado: a hora dos alunos colherem os vegetais que foram cultivados. A ação faz parte do projeto “Horta Escolar”, que está em desenvolvimento nas unidades municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.

Além de colher, os alunos lavam os alimentos e entregam para as merendeiras, que vão preparar o lanche. Além de proporcionar uma alimentação saudável na escola, os estudantes vão levar as cestas com os vegetais para casa e compartilhar com toda a família.

Foram plantadas mudas de alface, salsa, coentro, couve e sementes de cenoura, beterraba e rabanete. O intuito é estimular a alimentação mais saudável e promover o contato dos alunos com o meio ambiente, levando para a prática o que eles aprendem em sala de aula.

Na UMEI Professora Francisca Amélia Pereira D’Oliveira, as crianças já foram para a horta, e uniformizadas. Os pequenos cozinheiros foram os responsáveis por colher os alimentos, lavar e depois se alimentarem. A diretora Rosângela Contarini disse que eles consomem os vegetais e aprendem ao mesmo tempo: “Enquanto eles provam os alimentos, nós explicamos quais são os nutrientes, quais os benefícios e estimulamos que eles façam a horta em casa também”, contou.

Na próxima quinta-feira (02), é a vez dos alunos da UMEI Milton Trancoso de Aguiar, na Região 3, realizarem a colheita. Os vegetais colhidos vão ser lavados e consumidos no mesmo dia, na hora do lanche. Na hora de ir para casa, eles vão levar as cestas para consumirem os alimentos com a família.