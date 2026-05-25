Samarco alcança 95,2% de destinação sustentável de resíduos

today25 de maio de 2026 remove_red_eye86

Resultado é impulsionado por parcerias com cooperativas, reaproveitamento de materiais e ações de educação ambiental

A gestão de resíduos tem sido um dos pilares da estratégia de sustentabilidade da Samarco, que alcançou, em 2025, um índice de 95,2% de destinação sustentável dos resíduos gerados em suas operações nas unidades de Ubu, em Anchieta (ES), e Germano, em Mariana (MG). O resultado supera a meta de longo prazo estabelecida pela empresa, alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) voltado ao consumo e à produção responsáveis.

Tomando como referência o ano de 2022, quando 55% dos resíduos eram destinados de forma sustentável, a Samarco definiu como meta atingir 95% de destinação ambientalmente adequada. Em 2025, o objetivo foi alcançado por meio de iniciativas voltadas à redução, reutilização, reciclagem e ao reaproveitamento de materiais.

Entre as ações adotadas está o reaproveitamento do resíduo da construção civil, que é britado por empresa terceirizada e utilizado em pavimentação externa. Já a sucata metálica gerada em desmontagens de estruturas e manutenções retorna à cadeia produtiva como matéria-prima para a produção de aço e ferro-gusa.

Para a analista de Meio Ambiente da Samarco, Mariana Costa, a empresa tem fortalecido sua atuação em economia circular: “Esse avanço é resultado de um trabalho integrado que envolve educação ambiental, melhoria de processos e parcerias com comunidades e cooperativas”.

Mesmo com o aumento do volume de resíduos gerados em função das obras de revitalização das usinas 1 e 2, em Ubu, e do Concentrador 1, em Germano, a empresa evitou o envio de 32,4 mil toneladas para disposição final em aterros, graças ao aumento do coprocessamento, da compostagem e da reciclagem.

A analista de Meio Ambiente Ellen Oliveira ressalta a importância da classificação e da separação corretas dos resíduos na origem. “Isso é essencial para ampliar a reciclagem e o reaproveitamento. Por isso, o Programa de Educação Ambiental atua continuamente na conscientização de empregados e contratados”, destaca.

Além dos ganhos ambientais, as iniciativas promovem impacto social positivo. Em Anchieta, a Samarco mantém parceria com a Associação de Catadores de Anchieta (Unipran) para a destinação de resíduos recicláveis, como papel, plástico, vidro e embalagens longa vida. Entre janeiro e abril de 2026, 28 toneladas de materiais recicláveis foram encaminhadas à associação.

Centro de Materiais Descartados – CMD em Ubu, Anchieta – ES

“Nossa parceria com a Samarco fortalece a inclusão produtiva dos catadores, gera renda para as famílias e contribui para a redução de resíduos destinados aos aterros sanitários”, afirma Josilene Matoso, analista ambiental da Manserv, empresa contratada pela Samarco para a gestão de resíduos em Ubu.

Outro exemplo é o projeto desenvolvido com artesãs da comunidade de Mãe-Bá, em Anchieta (ES), que substituiu cordas plásticas utilizadas em sinalizações de segurança por cordas biodegradáveis produzidas com fibra de taboa, planta aquática típica da região. A iniciativa alia redução do consumo de plástico, valorização cultural e geração de renda local.

Minas Gerais

Em Mariana (MG), as ações são realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Proteção Animal (Semmads). Desde 2015, oficinas, feiras sustentáveis e atividades educativas são promovidas junto às escolas e comunidades.

Para Carla Camillo, da Semmads, a parceria com a Samarco fortalece a conscientização ambiental da população e amplia o alcance das campanhas educativas sobre coleta seletiva, descarte correto de resíduos e preservação ambiental. “Essas ações ajudam a formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com práticas sustentáveis”, afirma.

As iniciativas já envolveram mais de 1,6 mil participantes em Mariana, incluindo estudantes, famílias e moradores. Entre os destaques estão oficinas, sessões de cinema ambiental, distribuição de mudas, campanhas educativas e o mascote da coleta seletiva, “Gente Boa”, incorporado às ações de educação ambiental do município.

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