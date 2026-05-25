Operação Mulher Segura prende cinco investigados por violência doméstica no ES

today25 de maio de 2026 remove_red_eye78

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), realizou semana passada mais uma etapa da Operação Mulher Segura, que resultou na prisão de cinco homens investigados por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher nos municípios de Vila Velha e Guarapari.

As ações incluíram uma prisão em flagrante pelo crime de ameaça e o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.

Em Guarapari, equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher cumpriram dois mandados de prisão preventiva. Um dos investigados, de 19 anos, é suspeito de lesão corporal qualificada, estupro e descumprimento de medida protetiva, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

Segundo as investigações, o homem teria ido até a residência da vítima no último dia 16 de maio, desrespeitando uma decisão judicial que o impedia de se aproximar dela. De acordo com a Polícia Civil, ele levou a vítima até uma praia mediante ameaças e agressões físicas, onde a obrigou a manter relação sexual sob violência.

Ainda em Guarapari, um homem de 30 anos foi preso preventivamente por ameaça, furto qualificado e descumprimento de medida protetiva. Conforme as investigações, mesmo após ter sido preso anteriormente e informado das restrições impostas pela Justiça, ele voltou a procurar a vítima, invadiu sua residência, fez ameaças e furtou o aparelho celular da mulher. A polícia informou ainda que o suspeito realizou transferências bancárias da conta da vítima para a própria conta.

Já em Vila Velha, um homem de 37 anos foi preso em flagrante pelo crime de ameaça, também no contexto da Lei Maria da Penha.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 35 anos, havia encerrado o relacionamento com o investigado, que passou a perseguí-la com ligações insistentes, visitas frequentes à residência e ameaças. Conforme apurado, o suspeito afirmava que a mulher “não poderia terminar o relacionamento” e teria dito que ela ficaria com ele “nesta vida ou na próxima”.

No dia seguinte às ameaças, a vítima compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para registrar boletim de ocorrência. Ainda segundo a polícia, o investigado a seguiu até a unidade e tentou intimidá-la para impedir a formalização da denúncia.

Uma policial civil presenciou o momento em que o homem retirou de forma agressiva o aparelho celular das mãos da vítima, acionando imediatamente a equipe policial. O suspeito foi contido e preso em flagrante com apoio da Guarda Municipal de Vila Velha. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade policial.

Durante a semana, outros dois mandados de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas também foram cumpridos em Vila Velha em ação integrada com a Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC).

A chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Cláudia Dematté, destacou que a operação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas.

Segundo a delegada, o descumprimento de medidas protetivas é considerado crime e representa grave violação às determinações judiciais, podendo motivar atuação policial imediata para garantir a segurança das vítimas.