Semana do Meio Ambiente com descida de caiaque e diversas ações em Alfredo Chaves

today25 de maio de 2026 remove_red_eye123

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoverá entre os dias 28 de maio e 03 de junho uma programação especial em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Atividades educativas, ecológicas e de conscientização ambiental envolvendo estudantes e a comunidade fazem parte da programação.

Um dos destaques da programação será a 2ª Descida Ecológica do Rio Benevente, realizada no sábado, dia 30 de maio. O evento terá saída às 7h, da Avenida Lauro Ferreira Pinto, no Centro, reunindo participantes em um percurso de aproximadamente 16 quilômetros até a chegada prevista para às 11h, na comunidade de Jabaquara, em Anchieta.

Segundo o titular da pasta, Leandro Borges, a ação busca chamar atenção para a importância da preservação dos recursos hídricos e incentivar o ecoturismo sustentável no município.

Além da descida ecológica, a programação contará com atividades de educação ambiental nas escolas, caminhada ecológica, aula de campo, apresentação da Polícia Ambiental e ação de doação responsável de cães.

INFORMAÇÕES: Sec. Meio Ambiente: 27 92001-0924

Programação Semana do Meio Ambiente 2026

28/05

– Atividade “Hortinha” nas creches CEMEI José Anchieta e EMEI Pequerruchos.

29/05 – 8h

– Apresentação da Polícia Ambiental com exposição educativa na Praça Colombo Guardia.

30/05 – 7h às 11h

– 2ª Descida Ecológica do Rio Benevente.

Saída: “Avenida”, Av. Lauro Ferreira Pinto – Centro.

01/06

– Ação ecológica com alunos da Escola de Matilde até a Cachoeira de Matilde.

– Ação de doação responsável de cães na saída da Escola Ana Araújo.

02/06

– Caminhada ecológica com alunos da Escola Camila Motta, no trajeto “Atrás do Gururu” até a localidade de Água Quente.

03/06

– Aula de campo do Proefas com participação da Polícia Ambiental e alunos das escolas municipais São João, Ibitirui e Sagrada Família.