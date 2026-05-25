Semana do Meio Ambiente com descida de caiaque e diversas ações em Alfredo Chaves
A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoverá entre os dias 28 de maio e 03 de junho uma programação especial em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Atividades educativas, ecológicas e de conscientização ambiental envolvendo estudantes e a comunidade fazem parte da programação.
Um dos destaques da programação será a 2ª Descida Ecológica do Rio Benevente, realizada no sábado, dia 30 de maio. O evento terá saída às 7h, da Avenida Lauro Ferreira Pinto, no Centro, reunindo participantes em um percurso de aproximadamente 16 quilômetros até a chegada prevista para às 11h, na comunidade de Jabaquara, em Anchieta.
Segundo o titular da pasta, Leandro Borges, a ação busca chamar atenção para a importância da preservação dos recursos hídricos e incentivar o ecoturismo sustentável no município.
Além da descida ecológica, a programação contará com atividades de educação ambiental nas escolas, caminhada ecológica, aula de campo, apresentação da Polícia Ambiental e ação de doação responsável de cães.
INFORMAÇÕES: Sec. Meio Ambiente: 27 92001-0924
Programação Semana do Meio Ambiente 2026
28/05
– Atividade “Hortinha” nas creches CEMEI José Anchieta e EMEI Pequerruchos.
29/05 – 8h
– Apresentação da Polícia Ambiental com exposição educativa na Praça Colombo Guardia.
30/05 – 7h às 11h
– 2ª Descida Ecológica do Rio Benevente.
Saída: “Avenida”, Av. Lauro Ferreira Pinto – Centro.
01/06
– Ação ecológica com alunos da Escola de Matilde até a Cachoeira de Matilde.
– Ação de doação responsável de cães na saída da Escola Ana Araújo.
02/06
– Caminhada ecológica com alunos da Escola Camila Motta, no trajeto “Atrás do Gururu” até a localidade de Água Quente.
03/06
– Aula de campo do Proefas com participação da Polícia Ambiental e alunos das escolas municipais São João, Ibitirui e Sagrada Família.