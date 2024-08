Alunos soldados da Polícia Militar iniciam estágio nas ruas do Espírito Santo

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na tarde de sexta-feira (23), do ato solene de início do Estágio Profissional Supervisionado (EPS) do Curso de Formação de Soldados (CFSD), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Com isso, 971 alunos estarão nas ruas, reforçando o patrulhamento existente e treinando para exercer, de forma permanente, o papel de proteção à sociedade.

Com uma carga horária total de 360 horas, o estágio ocorrerá de 23 de agosto a 27 de outubro. O estágio marca a fase final do CFSD. A solenidade aconteceu na tradicional Praça Oito, no Centro de Vitória.

Os 971 alunos soldados colocarão em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação na Academia de Polícia Militar (APM/ES). Eles serão distribuídos entre as Unidades Operacionais da Grande Vitória, sendo elas os 1º, 4º, 6º e 7º Batalhões, além das 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª e 17ª Companhias Independentes, bem como no Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

Os militares serão empregados em policiamento ostensivo a pé, motorizado e em operações de trânsito, reforçando a segurança nessas regiões e interagindo com a comunidade. Durante o estágio, os quase mil alunos terão os seus desempenhos avaliados e, ao final do período, saberão se estão aptos a receber o diploma.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou que a contratação de novos militares é fundamental para que o eixo de proteção policial do Programa Estado Presente em Defesa da Vida continue sendo fortalecido.

“Sem os bons policiais que estamos formando, não temos como manter um serviço de qualidade na segurança pública para a nossa população. É fundamental a recomposição de efetivo, que vem sendo feita desde que o governador Renato Casagrande assumiu, dentro das diretrizes do programa Estado Presente, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. São quase 1 mil soldados a mais, preparados para auxiliar nas reduções de violência que temos tido ano após ano”, afirmou Damasceno.

Para o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, o estágio operacional é uma forma de garantir que a missão da Corporação de promover o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Estado continue sendo cumprida.

“Os nossos alunos soldados irão aplicar, na prática, o que aprenderam durante todo o curso de formação, fortalecendo o policiamento nas ruas e trazendo um reforço na segurança. Assim, garantimos um serviço mais eficiente e ainda mais preparado para proteger a sociedade capixaba”, disse.