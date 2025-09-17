AMANHÃ (18) | Seminário debate comunicação pública e desafios da era digital

Nesta quinta-feira (18), o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) realiza o I Seminário Estadual de Comunicação Pública, na sede do órgão, em Vitória. O evento, que conta com o apoio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), terá início às 13 horas e reunirá especialistas para discutir os desafios da comunicação pública na era digital. As inscrições são gratuitas e destinadas a profissionais da comunicação, servidores públicos e estudantes interessados no tema.

Faça sua inscrição aqui

Com o tema “Os desafios da comunicação pública e a defesa da democracia na era da desinformação”, o encontro propõe reflexões sobre o papel da comunicação no fortalecimento das instituições e na construção de uma sociedade mais informada e participativa.

Palestrantes

A abertura será conduzida pelo presidente do TCE-ES, conselheiro Domingos Taufner. Em seguida, o jornalista e professor da USP Eugênio Bucci ministra a primeira palestra. Escritor e referência nacional em ética e democracia, Bucci tem se dedicado a analisar os impactos da desinformação sobre o cenário político e institucional brasileiro.

Na sequência, o diretor de comunicação pública da Prefeitura de Salvador, PV Bispo, apresenta experiências inovadoras na gestão de redes sociais e no relacionamento entre poder público e sociedade, destacando como a comunicação estratégica pode gerar engajamento e aproximar cidadãos das instituições.

A programação prevê ainda momentos de interação com o público, destinados a perguntas e debates após cada palestra. O encerramento está previsto para as 16 horas.

Programação

13h – Abertura com o presidente Domingos Taufner

13h15 – Palestra com Eugênio Bucci

14h15 – Perguntas

14h30 – Palestra com PV Bispo

15h30 – Perguntas

16h – Encerramento

Serviço – I Seminário Estadual de Comunicação Pública

Quando: 18 de setembro (quinta-feira), das 13 às 16 horas

Onde: Auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) – Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá. Vitória – ES.

