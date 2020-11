Ana Hickmann e o marido falam da luta contra o câncer: ‘Venceremos’

Ana Hickmann gravou um vídeo, no canal dela no YouTube, junto com o marido, Alexandre Correa, para explicar o diagnóstico de câncer do empresário e dar detalhes do tratamento. Alexandre luta contra um nódulo maligno em metástase no pescoço.

“É o nosso vídeo mais difícil de todos, se é que posso colocar assim. Sempre compartilhamos com vocês tudo sobre a nossa vida, rotina, família… Nunca escondemos nada e não poderíamos fazer diferente agora. Há algumas semanas, descobrimos que o Ale está com um câncer no pescoço. Decidimos gravar esse vídeo para falar sobre essa descoberta”, declarou a apresentadora.

Alexandre relembrou que os primeiros sintomas apareceram no dia 27 de dezembro de 2019, quando surgiu “uma bola no pescoço”.

“Eu estava na casa de uns amigos em Maresias [São Paulo] e após ficar umas duas horas pilotando jet ski no sol, falaram: ‘Seu pescoço está com uma bola’. Fui no banheiro e percebi uma elevação. Peguei a família, Ano-Novo, com festa programada, sobe a serra, vem pra São Paulo, cheguei no hospital, exame daqui, exame dali, eram linfonódulos. Fiquei três dias em observação, depois de uma semana, 10 dias, o pescoço retornou ao normal”, relatou o empresário.

Em março deste ano, Alexandre começou a sentir dor de garganta e após notar um gânglio na região voltou ao médico. “Em maio, fizemos uma punção, tiramos material pra biópsia e material foi iconclusivo, e o doutor decidiu operar. Em outubro, fomos pra mesa de cirurgia, foi um susto grande, porque o que saiu do pesçoco era anormal. Voltei para o quarto e, depois de quatro horas, uma artéria do meu pescoço rompeu. Por um milagre não fui a óbito. Depois de dois dias, veio o diagnóstico”, relembrou, visivelmente emocionado.

“Foi um soco no estômago para a gente. Foi difícil, porque era para ser uma cirurgia de um nódulo para a gente entender o que estava acontecendo. Fiquei com muito medo”, completou Ana.

Alexandre já passou por duas sessões de quimioterapia e oito de radioterapia e duas de quimioterapia e está lidando com efeitos colaterais do tratamento.

“Coisas que sabemos que tendem a piorar, mas vamos vencer!”, declarou a apresentadora. O empresário concordou: “Vamos! Depois de tudo que esse lar passou nos últimos tempos… Você foi quase assassinada, meu irmão julgado por homicídio doloso, milhões de problemas se acumularam… Ter a notícia de câncer foi péssima. Acredito na mão de Deus e nos meus médicos”.

