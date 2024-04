ANCHIETA | Abertas inscrições para o curso para aprender artesanato em fibra de bananeira

Estão abertas as inscrições para a capacitação das famílias rurais para a confecção do artesanato em fibra de bananeira. O curso será ministrado no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Limeira entre os dias 9 e 12 de abril. Interessados podem fazer a inscrição até a próxima terça-feira (9).

São quinze vagas para moradores de Anchieta que já são cadastrados no Cras. A idade mínima é de 18 anos. O curso terá 32 horas de conteúdo em quatro dias de duração e começa no dia 9.

Durante o curso, os alunos vão aprender: técnica para corte de tronco da bananeira; técnica para retirar as fibras do tronco e prepará-las para a confecção das peças; armazenamento das fibras; confecção de peças decorativas; confecção de peças utilitárias de acordo com o interesse dos participantes; envernizamento das peças; acabamento em geral.

Os documentos necessários são o CPF e o RG. Antes de sair de casa para fazer a inscrição, tire suas dúvidas: (28) 99725-8464.

O curso é uma parceria da Prefeitura de Anchieta com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Mais informações: (28) 99725-8464.