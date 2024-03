Anchieta abre inscrições para contratar biblioteconomista

A prefeitura Municipal de Anchieta abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado n° 007/2024, destinado a contratação de servidores em regime de designação temporária para o cargo de biblioteconomista. As inscrições poderão ser feitas nos dias 1º e 2 de abril.

As inscrições serão realizadas por meio eletrônico no portal oficial da Prefeitura de Anchieta na internet (www.anchieta.es.gov.br/selecao – aba processo seletivo), com início às 8 horas do dia 1º de abril, com encerramento às 17h do dia 2, conforme cronograma (ítem 16) do edital.

Confira aqui no edital tudo sobre as vagas, regras do processo seletivo, documentos necessários e outras informações

Informações e esclarecimentos junto à comissão, na Escola de Governo de Anchieta (Egan), pelo telefone (28) 99257-2796.