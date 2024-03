Anchieta adere a mobilização nacional de combate a dengue neste sábado, 02

Neste sábado, 2, o Brasil promove um dia de sensibilização nacional para enfatizar a importância das ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E Anchieta também participará da iniciativa neste e no próximo sábado (02 e 09/03).

Durante a manhã deste sábado (02) os agentes de endemia irão promover ações lúdico-educativas com abordagem à população na Feira da Agricultura Familiar, que ocorre na Praça São Pedro. Eles fornecerão checklist de eliminação de criadouros, apresentarão mostras de vida imatura do mosquito, principais orientações e levarão um mascote do mosquito Aedes aegipty para interação e descontração. Enquanto isso um carro de som circulará pelas principais vias dos bairros anunciando dicas de eliminação de focos do inseto.

Já no sábado, dia 09, será promovido um mutirão de visita de controle nos bairros Nova Anchieta e Planalto, das 8h às 12h. Os bairros são muito vulneráveis à proliferação do vetor. A orientação da Vigilância Ambiental é que os moradores façam uma faxina geral em seus quintais, ensaquem o lixo e o coloquem na calçada na véspera da ação, sexta, 08 de março.

Irão participar do mutirão os agentes de endemias, os agentes comunitários de saúde e servidores da Secretaria de infraestrutura.

A iniciativa da sensibilização nacional é do Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).