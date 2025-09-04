Anchieta completa mais de 5 anos sem feminicídio

today4 de setembro de 2025 remove_red_eye84

Anchieta alcançou uma marca importante na proteção à vida das mulheres: o município está há mais de cinco anos sem registro de feminicídio. O último caso registrado na cidade ocorreu em 7 de fevereiro de 2020. Desde então, não houve novas ocorrências desse crime no território municipal.

Em 2024, o Espírito Santo registrou 39 feminicídios, o que mostra que Anchieta está dando certo em ações implementadas no sentido de proteger à mulher.

Os dados foram apresentados na reunião periódica do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), realizada na terça-feira, 02, na sala de reuniões da prefeitura.

No contexto local, um dos pilares dessa conquista tem sido a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), serviço especializado que funciona 24 horas pelo telefone (28) 99255- 4103, com equipes qualificadas para fiscalizar medidas protetivas, acompanhar vítimas e fazer visitas de rotina. A Patrulha foi efetivada em 2020 e já atendeu dezenas de mulheres ao longo de sua atuação.

O Prefeito Léo Português comemorou os resultados. “Seguiremos fortalecendo a rede de proteção às mulheres, ampliando ações educativas e integrando esforços com os demais órgãos para que o feminicídio seja sempre zero”, disse.

Como buscar ajuda em Anchieta:

Telefone (28) 99255- 4103 (24h) Guarda Civil Municipal / Patrulha Maria da Penha