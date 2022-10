ANCHIETA | Concerto musical no Santuário Nacional nesta quinta (28)

Anota aí na sua agenda: hoje (28) tem concerto musical no Santuário Nacional de São José de Anchieta, a partir das 20h. E na terça, dia 1º de novembro, véspera de feriado, haverá show musical na Praça dos Imigrantes.

Anchieta recebe nesta sexta-feira, 28, o concerto Cantos e Encantos, com apresentação de coral e orquestra, sob regência do maestro Inarley Carletti. O evento acontece a partir das 20h no adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta. O concerto faz parte da Companhia Musical Allegro.

Já na terça, dia 01 de novembro, acontece a apresentação da banda Tomaê, a partir das 22h, com um repertório variado para festejar o Dia do Servidor, celebrado nesta sexta, 28 de outubro.